‘Pandemónium’

El trabajo de las autoridades de competencia durante la pandemia fue determinante para garantizar el acceso a bienes y servicios a través del monitoreo, la denuncia e investigación, así como la prevención con el fin de evitar conductas como la especulación, el acaparamiento y los precios excesivos al consumidor.



Para hacer frente a este reto la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desarrolló e implementó dos herramientas tecnológicas que nos permiten, además de las visitas, verificar precios, facturación y comportamiento. Esto permitió enfocarse en los productos más sensibles y así poder comparar la situación con otros Estados y advertir posibles prácticas anticompetitivas, así como informar al consumidor acerca de su oferta. Otro tema fundamental fue el comercio electrónico, determinante para garantizar el acceso a bienes y productos durante el confinamiento. En Colombia tenemos la ventaja de que la SIC es la autoridad de competencia y de comercio electrónico, lo que le garantiza una mayor efectividad en capacidad preventiva y de reacción cuando se presentan situaciones que vulneran los derechos de los consumidores.



Aunque en Colombia no haya ‘gigantes tecnológicos’, si hay un mercado muy grande para estos, las redes y aplicaciones tienen millones de usuarios, lo que aunado a la juventud de su población lo hace atractivo, y por ello debemos ser vigilantes de los derechos de los consumidores y de la protección de sus datos personales.



En el mundo globalizado las discusiones de competencia están asociadas a algoritmos, poder de mercado y el uso de datos personales como un activo de estos negocios, por lo que el hecho de que Colombia tenga una autoridad como la SIC es determinante para tener una visión holística de la situación, así como un liderazgo internacional como presidenta de la Red Iberoamericana de Autoridades de Protección de Datos y la presencia del Superintendente en el buró de economía digital de la Ocde.



La mayoría de estos gigantes tecnológicos son estadounidenses y ante la ausencia de una legislación federal sobre protección de datos y su visión acerca de cómo desarrollan sus actividades, esto genera tensiones en muchas jurisdicciones, es así como Europa ha optado por los impuestos tecnológicos, y otras por adelantar investigaciones por posibles posiciones de dominio y asfixia de los competidores.

En materia de protección de datos la SIC ha adelantado acciones frente a Facebook, Uber, TikTok y Alphabet (Google), esta última de la cual esperamos cumplimiento de la orden emitida, como se ha dado con las otras compañías.



El mundo es globalizado también para la cooperación, es por ello que las empresas, gigantes o no, han optado por cumplir, mejorar y entender su responsabilidad, esto no debe obedecer solo a la acción coordinada, independiente y contundente de las autoridades de competencia, sino ojalá de una nueva ética empresarial en donde el ciudadano digital merece especial protección.



Andrés Barreto González

superintendente@sic.gov.co