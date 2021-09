El pasado 20 de septiembre desde la ciudad de Yopal conmemoramos los tres años de esta administración frente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por ello me permito hacer un breve balance de las actividades que hemos desarrollado durante este período.



En materia de protección de la competencia hemos impuesto sanciones por 568.000 millones de pesos. Impusimos la sanción más alta de la historia por el caso ‘Ruta del Sol II’ en donde las multas ascendieron a 295.000 millones de pesos.



Asimismo, para este período en materia de protección al consumidor se han impuesto 1.438 sanciones con multas por 96.000 millones de pesos. Las empresas en su mayoría han sido sancionadas por no cumplir con las órdenes o instrucciones que imparte esta entidad.



En lo corrido de este año hemos recibido 31.813 denuncias por la presunta infracción a las normas de protección al consumidor y al régimen de protección de usuarios a los servicios de comunicaciones, por ello se han iniciado 634 investigaciones.



En materia de protección de datos durante los últimos tres años la delegatura se ha fortalecido y ha impuesto 264 sanciones que ascienden a 22.000 millones de pesos.



Además, se han impartido órdenes a Google, Whatsapp y Facebook para que cumplan con la regulación colombiana en materia de datos. También, se han impartido 883 órdenes de seguridad para que 753 empresas privadas y 130 públicas fortalezcan sus medidas de seguridad y protección de datos personales.



En estos 36 meses, el equipo de metrología legal y reglamentos técnicos ha impuesto 3.005 multas por valor de 44.000 millones de pesos y ha realizado más de 66 mil visitas de inspección a surtidores de combustible, balanzas, lácteos, productos preempacados, productos eléctricos y de iluminación, entre otros.



Frente al registro de la propiedad industrial, en este período se han concedido 57.723 marcas, 749 patentes, 247 modelos de utilidad y 668 diseños industriales.



Asimismo, declaramos la protección de dos denominaciones de origen colombianas, el ‘Cangrejo Negro de Providencia’ y la ‘Cerámica Negra de la Chamba’, también se reconoció la protección de cuatro denominaciones de origen provenientes de Perú.



Durante estos tres años y a través de sus funciones jurisdiccionales especializadas se han resuelto 151.000 demandas relacionadas con protección al consumidor y 651 relacionadas con temas de competencia desleal y propiedad industrial. En lo corrido de 2021 se han presentado 46.993 demandas por protección al consumidor. A su vez, por competencia desleal y propiedad industrial se han presentado 213 demandas.



Retos quedan muchos, pero también me satisface que ya estamos en la Ocde no sólo de forma sino de fondo en los burós de competencia y economía digital, así como en otras organizaciones y foros internacionales como presidentes o copresidentes por el bien de los consumidores colombianos.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio

superintendente@sic.gov.co