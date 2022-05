Una autoridad global

Las autoridades de competencia se reunieron la semana pasada en la ciudad de Berlín, en el marco de la Red Mundial de Competencia (ICN por sus siglas en inglés). La cita tuvo como anfitriona a la autoridad alemana (Bundeskartellamt) y era la primera reunión física después de la pandemia, lo que rememoró la cita que tuvimos en Cartagena en 2019, todavía destacada por el discurso del presidente Iván Duque, y por haber sido la última cita presencial de este importante evento.

A esta edición 2022 asistieron 400 personas de 80 países, 50 jefes de agencia, tuvo más de 1000 conexiones remotas, y cabe destacar la presencia de la autoridad ucraniana, a la cual tuve el gusto de tener en mi panel sobre Abogacía de la Competencia.



Dentro de los temas que se trataron en la reunión siguen teniendo predominancia los asuntos que tienen que ver con la economía digital, la intersección del derecho de la competencia y otras áreas como la protección de datos, el comercio electrónico y la sostenibilidad.



En igual sentido, el trabajo de las autoridades de la competencia sigue enfocado en la detección y sanción de carteles, las operaciones de integración, y el control en el abuso de la posición de dominio.



La pandemia ha causado efectos inflacionarios y de precios, sin embargo el debate sobre el papel de las autoridades de competencia en estos frentes debe ser abordado con cautela, en razón a que la economía de mercado y la libertad económica no pueden ser limitadas por el control de precios, tarea ajena para estas agencias y que en cualquier caso debe obedecer a medidas regulatorias, sobre mercados y/o productos determinados, y que obedece a realidades y necesidades domésticas ante la diferencia de los tamaños de economías y mercados.



En el marco del ICN se reafirma que se tienen vehículos multilaterales técnicos y efectivos a diferencia de las organizaciones internacionales clásicas, y en donde todos podemos contribuir, me honra mucho que Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, sea parte de esta red pero sobre todo que tenga un lugar destacado como copresidenta del comité de Abogacía de la Competencia, y que yo tenga el honor de ser parte del comité directivo junto con Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Japón, entre otros.



En esta reunión fuimos reconocidos con el primer lugar del premio otorgado por el Banco Mundial, por el uso de herramientas de inteligencia artificial en tiempos de covid, lo que es testimonio de que el trabajo de la SIC es ampliamente reconocido y respetado a nivel global.



Confío en que para la próxima reunión del 2023 en Barcelona sigamos siendo no invitados de ocasión sino protagonistas del mundo de la competencia, como lo hemos sido desde 2018.

Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio

Superintendente@sic.gov.co