Vía Crucis

Es cierto que el caos que atraviesa el sector turismo no obedece a un solo factor, pero no es menos cierto que en gran medida es responsabilidad del Gobierno Nacional. Es increíble que a pesar de haber superado una pandemia, haber encontrado alivio en las reducciones tributarias para muchos servicios en hotelería y transporte aéreo, y haber protegido el empleo con mecanismos como el PAEF y otros instrumentos, en la fase de recuperación el sector haya sufrido su golpe más duro.



La ausencia total de planeación por parte del Ministerio de Hacienda al haber incrementado los impuestos para los tiquetes aéreos, sumado al aumento de los precios de los combustibles, y la incontrolable tasa de cambio y devaluación, fueron una receta negativa para que las aerolíneas, en especial las de bajo costo, no pudieran superar esta crisis.



Adicionalmente, la falta total de previsión y coordinación de la cartera de Transporte y de su Superintendencia, así como la pasividad de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, evidenciaron que la crisis del sector también obedeció a una inacción para verificar qué estaba sucediendo en los demás eslabones de la cadena, que van desde las agencias de viajes que colocan los paquetes y tiquetes y se vieron afectadas por la quiebra de la aerolíneas, hasta la baja ocupación hotelera, la ausencia de un plan de choque previo a Semana Santa, y una incapacidad en la inspección, vigilancia y control, que sobre todo debe ser preventiva.



La Supertransporte tiene facultades previas e inmediatas para haber actuado en el caso de las aerolíneas, así mismo su falta de coordinación y capacidad frente a la Superintendencia de Industria -que ya había advertido las jugadas de Avianca y Viva- evidencian que hay un corto circuito en los sectores que deben proteger a los usuarios, consumidores y turistas.



Ni que decir de esa falsa promesa de reemplazar los ingresos minero energéticos con turismo, fantasioso plan que supondría un flujo de doce millones de turistas, cuando no contamos con un sector formal en diferentes zonas, el bilingüismo sigue siendo un reto, hay problemas de seguridad e infraestructura, sumado a la falta de aviones y altos costos de los servicios que no nos hace competitivos frente a otros destinos.



El problema no sólo aqueja al transporte aéreo, de agache pasan las autoridades distritales, municipales y departamentales cuando tenemos trayectos de 100 kms que toman hasta 8 horas, ausencia total de planeación, y el hecho cierto de que soñar trenes voladores y soluciones integradas de transporte se queda en discurso.



Cuando más se requería acción no supimos qué hace la Supertransporte, llevemos nueve meses sin Superintendente de Industria y Comercio, y el Ministro de Transporte soluciona todo con ‘diálogos’, una bandeja de tintos, y ahora posando de fiscal ad hoc con la amenaza judicial y penal por temas que se pueden resolver en el ejecutivo.

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Ex Superintendente de Industria y Comercio