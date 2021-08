Visita al Caribe

Durante la semana pasada adelantamos visitas de inspección, vigilancia y control, así como otras gremiales y empresariales con el fin de evidenciar en el terreno la protección del consumidor, especialmente en materia de turismo, construcción y metrología legal.



En las ciudades de Barranquilla y Cartagena adelantamos más de 80 visitas a estaciones de servicio, básculas, comercios, productos preempacados y prestadores de servicios turísticos, esto especialmente relevante frente a las nuevas facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como autoridad única de protección al consumidor turista.



Por primera vez impusimos una orden a un hotel en Barranquilla por no tener su registro nacional de turismo actualizado, recordando que ahora la SIC puede cerrar el establecimiento, orden que deben verificar los alcaldes municipales.



Con satisfacción puedo decir que la situación en Barranquilla fue mayoritariamente de cumplimiento, tanto del sector industria, comercio y turismo, así como de las autoridades. La SIC cuenta con una Casa del Consumidor en esta ciudad, en donde tuvimos ocasión de inaugurar un mural de la artista Green Amarilla exaltando la belleza de esta ciudad y proveyendo un espacio agradable para los consumidores al tiempo de reconocer las industrias creativas.



En Cartagena visitamos Cotecmar, una empresa líder en innovación, ciencia y tecnología a través de sus desarrollos y productos navales. Esta industria registra marcas, diseños, patentes de invención y es un modelo no solo a nivel nacional sino regional. Con el ánimo de seguir protegiendo a los consumidores y verificar el régimen metrológico en materia de combustibles visitamos la Refinería de Cartagena con el fin de que nuestros ingenieros actualizaran sus conocimientos técnicos, para seguir garantizando la calidad, cantidad y precio justo en combustibles.



Un tema apremiante en Cartagena es seguir trabajando en la formalización de las viviendas turísticas, pues la oferta a través de plataformas y canales electrónicos no se refleja en los RNT, lo que además de ser una violación de norma pone en riesgo a los consumidores en sus derechos y seguridad, al tiempo de crear problemas policivos y de convivencia, esperamos que la autoridad local adelante las gestiones que le competen como primer responsable.



Uno de los asuntos más graves evidenciados en la Heroica es el de las constructoras. En esta ocasión tuvimos ocasión no sólo de verificar como se le está cumpliendo a los consumidores en materia de información, calidad, condiciones y entregas, sino de tomar acciones contundentes frente al caso del edificio Aquarela a cuyas constructoras les formulamos pliego de cargos para determinar el presunto incumplimiento de éstas en relación con su deber de garantizar la calidad, seguridad e idoneidad de los inmuebles que se ponen a disposición de los consumidores.



Hago un llamado a estas empresas pues sus fallas no solo violan derechos económicos, sino que ponen en riesgo la salud y vida de las personas.



