Duque en Inglaterra 

El presidente Iván Duque lideró en Inglaterra el foro más importante de promoción de empresas y proyectos nacionales en el exterior realizado en Londres la semana pasada, conocido de tiempo atrás como Colombia Insideout. Puerta de entrada de la inversión extrajera para financiar en el país 26 proyectos en infraestructura, energía, transporte y economía naranja por 8.000 millones de dólares. La visita de trabajo comenzó con la prestigiosa catedra, Canning Lecture, reservada a los jefes de Estado de Hispanoamérica desde 1997, que no pudo ser opacada por un puñado de desadaptados que afuera del recinto gritaban arengas contra el mandatario.



El presidente Duque inició su disertación titulada ‘Un pacto por Colombia: como la legalidad y el emprendimiento generan equidad’, con un reconocimiento a George Canning, político británico, secretario de Asuntos Exteriores y jefe del Partido Conservador de comienzos del siglo XIX, quien, pese a la oposición al interior de su gobierno y de la mayoría de las monarquías europeas, aseguró la independencia de Latinoamérica al otorgar pleno reconocimiento diplomático a la Gran Colombia y la República Argentina.



El mandatario de Colombia expuso con claridad meridana los principales lineamientos de su plan de Gobierno con el cual espera que “podamos comenzar a implementar el cambio que queremos para generar los ingresos per cápita que necesitamos”, cuyas metas abarcan sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema, 2,9 millones de la pobreza, crear 1,6 millones de empleos, reducir la tasa de desocupación al 7,9, por ciento y expandir la clase media del país.



El presidente Duque destacó los avances alcanzados durante su mandato en materia de energías no convencionales renovables. En particular, destacó que “Colombia tiene la sexta matriz más limpia del mundo” y reiteró su interés para que Colombia produzca 1.500 megavatios de energías renovables para el año 2022. En este sentido, enfatizó que “Colombia en este momento está experimentado una revolución silenciosa en energías renovables”.



El presidente Duque recalcó que no se puede construir una paz duradera si se mantiene la expansión de los cultivos ilícitos. En los últimos cinco años, el país dio un salto de 46.000 hectáreas a 209 mil hectáreas de coca.



En lo que va de su mandato, se han erradicado más de 60.000 hectáreas, destruido 4.000 laboratorios y extraditado 116 capos de la droga. De igual manera, afirmó que si el país no se supera las siembras de coca, las bandas criminales van a perseverar en la toma del control de los territorios y municipios, razón suficiente para regresar prontamente a la aspersión aérea con glifosato.



El presidente Duque reiteró que la seguridad se debe concebir como un principio democrático, como un valor y un bien público, que es preciso ampliar a todo el país. Por último, el mandatario insistió en que se deben combatir otros frentes de ilegalidad que generan daño al medioambiente, como la minería ilegal y el vertimiento de mercurio.



Andrés Espinosa Fenwarth

Miembro del Consejo Directivo del ICP

andresespinosa@inver10.co