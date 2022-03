Fico y Petro a la segunda vuelta

Las elecciones del pasado domingo redujeron el abanico de candidatos presidenciales con posibilidades electorales reales de llegar a la Casa de Nariño de 22 a 2. Las tres consultas interpartidistas cobijaron las aspiraciones de 15 precandidatos, que a la postre se contrajeron a los tres ganadores de sus respectivas alianzas, lideradas por Gustavo Petro del Pacto Histórico, Fico Gutiérrez del Equipo por Colombia y Sergio Fajardo de Centro Esperanza. Los otros precandidatos presidenciales se encuentran valorando sus opciones y anunciando sus apoyos.

Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático) hizo lo propio, renunció a la candidatura presidencial y proclamó su adhesión personal a Fico Gutiérrez. Rodolfo Hernández y Luis Pérez (independientes), Ingrid Betancourt (Verde Oxigeno), Jhon Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Luis Gilberto Murillo (Colombia Renaciente) y Germán Córdoba (Cambio Radical) no tienen opción distinta que seguir la misma senda y tomar partido antes de la primera vuelta.



De las tres coaliciones, se destaca por su disciplina, vocación democrática y probada experiencia el Equipo por Colombia, que desde un comienzo le dio prelación a las propuestas de gobierno y al compromiso de acompañar al ganador de la consulta en la campaña presidencial -de camino a la primera y la segunda vuelta- en este caso, Fico Gutiérrez.



No podría afirmarse lo mismo de la coalición de la Esperanza liderada por Sergio Fajardo, que desde los primeros días cayó presa de rencillas personales y abultados egos, que se tradujeron en pobres resultados electorales e iguales posibilidades de llegar a la Presidencia. Algunas candidaturas nunca arrancaron, pese a las infladas expectativas generadas por la presencia de académicos como Alejandro Gaviria, rancios candidatos como Jorge Enrique Robledo y políticos panditos como Juan Manuel Galán. Carlos Amaya, del Partido Dignidad y la Alianza Social Independiente, fue un soplo de aire fresco desaprovechado por esta agrupación, que le hubiera podido cambiar el perfil político y sus resultados.



Gustavo Petro fue uno de los ganadores de la jornada electoral, pero en el seno de una consulta hecha a la medida de sus intereses políticos, como hiciera en la campaña presidencial de 2018. Pese a sus malquerencias, sobresale en su asociación Francia Márquez con la tercera votación en las consultas interpartidistas y más votos que Sergio Fajardo; lideresa caucana galardonada con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, el Premio Goldman para el Medio Ambiente por su oposición a la minería ilegal y la inclusión entre las 100 Mujeres del Año de la BBC en 2019.



A pesar del aumento en la votación de la izquierda, no tienen la mayoría del Senado. La centro derecha (Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U y Mira) obtuvo 7, 8 millones de votos, contra 2,7 millones de la izquierda (Pacto Histórico) y 4,0 millones de la centro izquierda (Partido Liberal y Partido Verde). Igual ocurre en la Cámara.

ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH

Miembro del Consejo Directivo del ICP

andresespinosa@inver10.co