La década perdida de libertad económica

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, el centro de pensamiento independiente más importante de Colombia, y la Red Atlas de Estados Unidos, que conecta a 450 organizaciones de libre mercado en 90 países, presentaron el Índice de Libertad Económica 2020 del Instituto Fraser de Canadá, clasificado como el quinto Informe más influyente del planeta por la Universidad de Maryland.



El Índice Fraser mide el grado de libertad económica en cinco áreas principales: tamaño del gobierno; justicia y seguridad de los derechos de propiedad; moneda sana; libertad de comercio internacional; y regulaciones. Estos pilares se apoyan en 44 variables provenientes de fuentes externas, como la Guía Internacional de Riesgo País, el Informe de Competitividad Global y el Doing Business del Banco Mundial. Por esta razón, los juicios subjetivos de los autores no influyen en sus conclusiones.



Desde sus orígenes en 1986, el Índice Fraser se ha centrado en la evaluación de la libertad económica. Por ello, su estructura y elaboración miden hasta qué punto las instituciones y las políticas públicas de una nación son consistentes con los preceptos constitucionales y legales de libertad de la actividad económica y la iniciativa privada.



Según el Artículo 333 de la Carta Magna, el Estado colombiano debe stimular el desarrollo empresarial e impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica. La evidencia y la valoración de estos asuntos para Colombia es decepcionante. Al examinar el Índice de Libertad Económica de la última década, se observa que nuestro país descendió del puesto 87 en el 2010 al 92 en el 2018, como consecuencia del deterioro de nuestro sistema de justicia (95 a 108), el volátil comportamiento del peso colombiano (78 a 93) y el aumento del proteccionismo comercial (89 a 109), elementos que no fueron compensados por las leves mejoras en el tamaño del gobierno (79 a 77) y la menor carga regulatoria (75 a 69).



La objetiva comparación con nuestros socios de la Alianza del Pacífico arroja resultados lamentables o incluso preocupantes. Mientras Colombia ocupa la posición 92 entre 162 países, Chile (14), Perú (29) y México (68) nos superan en la mayoría de los pilares de libertad económica del Instituto Fraser. En efecto, si tenemos en cuenta que el mayor tamaño del gobierno colombiano nos planta en el escaño 77, México (17), Chile (19) y Perú (32) nos aventajan con creces con un Estado más austero. Igual ocurre con la legendaria inseguridad jurídica nacional, que nos coloca en el indecoroso puesto 108, contra 27 de Chile, 70 de Perú y 93 de México. Colombia es el país más proteccionista de la Alianza del Pacífico con el lugar 109, en abierto contraste con Perú (11), Chile (46) y México (79).



En consecuencia, en Colombia resulta inaplazable abogar por un Estado más frugal con mayor libertad económica y empresarial.



Andrés Espinosa Fenwarth

Miembro del Consejo Directivo del ICP.

andresespinosa@inver10.co