¡Perdónalo, porque no sabe lo que hace!

La Semana Santa es una época propicia para la reflexión y la aplicación de los preceptos sagrados del Cristianismo, en particular, el perdón, el arrepentimiento y la compasión. En los Evangelios, Mateo nos enseña a perdonar a los demás cuando nos hacen mal, parte esencial de nuestro agradecimiento al perdón de Dios.

En nuestra realidad agobiada y doliente, conviene aplicarle la parábola del perdón al presidente Gustavo Petro para que lo perdonen, porque no sabe lo hace. Nunca antes en la historia política de la nación colombiana había llegado un mandatario a la Casa de Nariño, como Petro, que se rehúsa a ejercer como jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas.



Nunca antes un presidente como Petro se había rodeado de una legión de incompetentes sin experiencia, que pregonan a los cuatro vientos que no vienen a gobernar sino a aprender. Aprender haciendo -dirán- o deshaciendo y desandando el sendero del desarrollo económico y social -decimos nosotros- para reemplazarlo por el camino socialista de refundación marxista de Colombia.



Petro es el único mandatario sobre la faz de la tierra que prefiere decrecer económicamente, como si esta fuera la receta correcta para combatir el desempleo y la pobreza en Colombia. Salir de la trampa económica del ingreso medio exige una tasa elevada de crecimiento sostenido del 5% anual. La teoría del decrecimiento de Petro busca decimar al sector privado, ahuyentar la inversión productiva y golpear la confianza en la economía colombiana. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace.



La convocatoria de facto de la Asamblea Constituyente al margen de los preceptos constitucionales y legales que la rigen y reglamentan, es un intento presidencial por subvertir el Estado de Derecho, desconocer la supremacía de la Carta Magna y arrinconar al Congreso Nacional y a las Cortes para que se arrodillen ante el Poder Ejecutivo. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace.



El antisemitismo que sustenta el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel es una excusa para debilitar a las Fuerzas Armadas, que dependen de los suministros de equipamiento, repuestos, asesoría militar y estratégica israelita, que, por años, nos ha prestado un invaluable servicio en función de la soberanía y el interés nacional. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace.



Después de haber sufrido casi la mitad del período presidencial de Petro, es la hora para pensar en la creciente tropa de arrepentidos que votaron por Petro, que ahora se dan cuenta de su errado juicio político. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mente, sentimiento que les permite mudar de opinión, y como advierte Mateo, producir frutos que demuestren su arrepentimiento. Para los demás, nos queda la compasión, que sepultará sus iniquidades y echará al mar sus yerros y barbaridades.



ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH

​Miembro del Consejo Directivo del ICP.

andresespinosa@inver10.co