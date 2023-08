¿Renegociación, revisión o negociación del TLC?

Séneca decía que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Este es el caso del Gobierno respecto del TLC con EE. UU.



De un lado, el presidente Gustavo Petro anunció “públicamente que comienza su renegociación”. Del otro, el ministro de Comercio, Germán Umaña, contradijo al mandatario al confirmar que “estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del Tratado”.



¿Qué hay al interior de esta evidente contradicción del alto Gobierno? El Ejecutivo desconoce que el artículo 1, sección 8 de la Constitución de EE. UU., le otorga autoridad exclusiva al Congreso para regular todos los asuntos de comercio exterior. Desde la promulgación de la Ley de Comercio de 1974, el Congreso de ese país le delega de forma temporal y estricta las facultades de negociación de los TLC al Presidente -conocidas como Fast Track o vía rápida-, mediante las cuales los TLC se negocian, renegocian e implementan conforme a los objetivos acordados con el Poder Legislativo.



Así las cosas, la renegociación anunciada equivocadamente por Petro, conlleva palabras mayores, que involucran al Congreso de EE. UU., que es muy celoso en la defensa del interés nacional. En honor a la verdad, no es cierto que Colombia y EE. UU. hubieren iniciado la renegociación del TLC.



Ahora bien, el ministro Umaña también parece jugar con las palabras cuando afirma que están en un proceso de revisión para desembocar en una negociación, conforme lo dispone el TLC. Imagino que Umaña se refiere a las disposiciones del artículo 20.1 del TLC, que rigen la Comisión de Libre Comercio, encargada de supervisar y revisar su funcionamiento.



En particular, la Comisión de Libre Comercio puede modificar las disposiciones de Contratación Pública, las Reglas de Origen y las listas de Acceso a Mercados de bienes, exclusivamente para “acelerar la eliminación arancelaria”, no para trabarla o reversarla, como sueña, cándidamente, Umaña.



En este asunto, el ministro Umaña peca realmente de ingenuo al pensar que USA, que, como debe ser, le da prelación a su interés comercial, pueda ceder gratuitamente esta prevalencia vigente desde la Doctrina Monroe elaborada por el presidente estadounidense John Adams en 1823. Todo indica que el objetivo del ministro Umaña se concentra principalmente en revisar para negociar el acceso de maíz amarillo norteamericano, usado para producir alimentos balanceados para beneficio del sector pecuario colombiano. Sector, que para ellos, representa su principal interés comercial no minero energético, con US$1.276 millones de exportaciones en el 2022.



La candidez de Umaña podría conducirnos al sitio equivocado, en particular, a la aceleración de las importaciones de maíz amarillo (e incluso de arroz y cuartos traseros de pollo) provenientes de EE. UU. sin aranceles, en detrimento del interés de los productores colombianos, que también lucen candorosos.



Andrés Espinosa Fenwarth

Miembro del Consejo Directivo del ICP.

andresespinosa@inver10.co