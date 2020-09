El reto de la transformación

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi), lidera la campaña “Colombia arranca seguro”, con el apoyo del Consejo Gremial Nacional, una iniciativa que promueve el protagonismo de los ciudadanos en el cuidado de la salud y la prevención para evitar más contagios por el Coronavirus.



Nada más acertado en momentos en que, a través de una estrategia, el Gobierno trabaja por reactivar el 99% de los sectores económicos.

No hay que dar marcha atrás. Es imposible para las empresas y las personas retornar en el futuro al aislamiento forzoso y el Gobierno Nacional ha puesto todo su empeño para que autoridades, empresarios y población civil, comencemos a impulsar de nuevo la economía.



Esta campaña ha sido posible gracias al esfuerzo de empresas, gremios y autoridades locales y nacionales, y nos permite entender lo que nos estamos jugando: el futuro económico del país está sobre la mesa.



El Gobierno legisló, los empresarios implementaron e implementarán nuevas medidas y les corresponde a la ciudadanía respetarlas, exigirlas y liderarlas. Enfrentamos el momento decisivo frente a la pandemia. Es hora de convivir con un aislamiento selectivo y un distanciamiento individual responsable que depende de cada colombiano.



Debemos aprender de la contradicción que vivimos al reclamar lo que muchos definieron como la “nueva normalidad”, mientras las noticias registraban infinidad de violaciones a la cuarentena. Esta conducta, inaceptable debe ser erradicada como se pretende con el virus.



James MacGregor, premio Pulitzer y autoridad mundial en estudios de liderazgo, realizó un gran aporte para orientar a las organizaciones hacia el cambio y la innovación. El concepto de liderazgo transformacional de MacGregor es característico de personas que crean cambios en el comportamiento y la actitud de las personas para trabajar en beneficio mutuo.



Retomemos los aspectos positivos de este estilo de liderazgo y desde las empresas trasladémoslos a los trabajadores, clientes y ciudadanos. Propongámonos enseñar, como lo invita “Colombia arranca seguro”, la importancia que representa el que cada persona se convierta en un líder que, en su entorno familiar, laboral y de convivencia social, se involucre con los demás para elevarse entre sí y movilizarse de manera pacífica contra cualquier actividad o actitud que atente contra la “nueva realidad” que debemos respetar. No existirá hotel, industria, equipo de fútbol, museo o empresa, que sobreviva si los ciudadanos no asumen su responsabilidad, no lideran un cambio comportamental y no realizan control sobre los demás.



Somos las personas las que conformamos la sociedad. Debemos promover una metamorfosis social en las calles, el hogar y el trabajo que motive las buenas conductas y condene con sanción social las malas actitudes. El fin de la cuarentena obligatoria es el momento más delicado que afrontamos, no podemos actuar como si nada hubiera pasado, y debemos evitar que la capacidad del sistema de salud se cope por un mal comportamiento individual.



Augusto Solano

Presidente de Asocolflores.