A encontrar los recursos!

El presidente Biden propone incrementar el salario federal por hora de US$7 a US$15, incrementar desde 21% hasta 28% el impuesto de renta a los altos ingresos y prometió no gravar a la clase media porque “los sindicatos y la clase media han construido a la nación” y pidió que “El 1% rico pague la parte justa pues Wall Street no construyó este país”.



Juliana Londoño demostró que la tasa efectiva de renta que pagan el 1/100.000 más rico de Colombia está entre el 1 y 2%, mientras que en la OCDE la tasa está entre el 25% y 30%.

En Colombia el impuesto al patrimonio se cobra a partir de $5.000 millones con tarifas del 1%, pero debería empezar desde valores más bajos con tasas progresivas y solo afecta a más del 0,5% de la población. Además las herencias solo pagan el 10% mientras en Japón pagan el 55%, en Corea 50%, en Francia 45% y en Ecuador 35%.



Como el catastro no está actualizado, los predios pagan según avalúos que llegan a ser el 10% de su valor comercial, y por ello lotes urbanos ‘de engorde’ y latifundios ganaderos pagan impuestos ínfimos, negando a los territorios recursos para salud y educación.



Mientras en la OCDE las tasas nominales y efectivas de renta están entre el 45% y 55%, en Colombia hasta 2019 la tasa nominal era del 33%, pero tiene tantas exenciones que el 10% más rico solo pagará una tasa efectiva entre el 4 y 5%.



En Colombia, si las empresas deciden no repartir diviendos no hay impuesto, y los dividendos mayores a $10,9 millones pagan el 10% de impuesto de renta, mientras en el resto del mundo pagan entre el 23% y 50%. Por eso Chile obliga a distribuir dividendos, aunque se capitalicen de nuevo.



A su vez el senador Barguil propone volver permanente la sobretasa en renta a los bancos, declarada exequible por la Corte Constitucional y el expresidente Uribe propone extenderla a todas las actividades fincnacieras.



Cabrera recuerda que en Colombia el gravamen a transacciones de finca raíz por notaría y registro es 1,8% del valor del negocio, mientras que en Francia llega al 36,9%, en Italia es 25,5%, en Bélgica es 21%, en Rusia 20%, en Hong Kong es 43,5%, en Singapur 34%, y en Chile existe IVA del 19% en ventas de viviendas nuevas.



En su discurso a la Unión el presidente Biden propuso una ley que facilite la sindicalización e iguale los salarios de hombres y mujeres, y gravar a los 650 billonarios aumentaron su riqueza en la pandemia.



Como dijera Warren Buffet, su secretaria paga más impuesto que él y llamó a ¡dejar de consentir a los empresarios!.



El presidente Duque declaró no conocer la propuesta de impuesto a los servicios funerarios, el expresidente Uribe sugirió no presentar un texto tan exigente porque generaría rechazos y los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U. la consideraron inoportuna.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado