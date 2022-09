Adiós a Isabel, ¿la disolución del reino?

Aunque las protestas contra la monarquía en la despedida a la reina fueron aisladas, aumentan las voces de independencia en varios países asociados a la Comunidad Británica de Naciones.

La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon promete otro referéndum de independencia para 2023 aunque Londres no lo permita y como las autoridades inglesas se oponen, Escocia pretende acudir a la Asamblea Legislativa invocando la Sección 30 de la Ley de Escocia de 1998 que permite a las autoridades de Londres traspasar competencias temporal o definitivamente a las autoridades escocesas.



La incertidumbre generada por la pandemia, los abusos de Boris Johnson y la crisis social y económica condujeron a Sturgeon a declarar que “ha llegado la hora de presentar una visión diferente y es hora de hablar de independencia”.



Con la mencionada norma David Cameron autorizó el referéndum de 2014 en el que triunfó la permanencia en el Reino Unido (55%), paradójicamente porque las autoridades inglesas amenazaron a Escocia con quedar fuera de Europa si triunfaba la independencia. Pero en la votación que aprobó el Brexit, los escoceses fueron mayoritariamente favorables (60%) a mantenerse en el continente.



Sostiene Sturgeon que “el Brexit nos ha sacado de la UE y del mercado único en contra de nuestra voluntad con un daño enorme a las condiciones de vida y los servicios públicos”. Y tras reconocer que países como Suiza, Irlanda y Bélgica son más prósperos, más justos y más productivos preguntó “¿Por qué no Escocia, dotada de abundantes recursos energéticos, una importante industria agroalimentaria y un rico patrimonio natural?”.



Por otra parte, en Irlanda del Norte la presidenta del Sinn Féin ha declarado que “habrá un referéndum para la reunificación de Irlanda durante esta década”.



Simultáneamente, y sin haber sepultado aún a la Reina, seis países caribeños han propuesto un referéndum para separarse de la Corona, y pese a advertir que no se trata de una actitud hostil contra Inglaterra, han reivindicado su derecho a elegir su propio Jefe de Estado. En el acto de firma del libro de condolencias por la muerte de la soberana el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, reconoció que su deseo no podrá implementarse sin el consentimiento de Londres.



En el mismo sentido se manifestaron Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Granada, y San Cristóbal y Nieves. Algunos han iniciado los trámites para independizarse, otros han expresado su deseo de hacerlo, Jamaica ha creado un comité para el cambio constitucional y Belice ha reservado un presupuesto para ello.



En otros países miembros de la comunidad británica como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu, Santa Lucía e Islas Salomón no se han producido manifestaciones en ese sentido, pero las críticas al desempeño anterior del nuevo rey y a sus primeros actos lo ubican muy lejos del aprecio que generaba la Reina.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor universidades: Nacional, Magdalena y Sergio Arboleda.