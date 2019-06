Carteles en la banca inglesa

La Comisión Europea acaba de imponer sanciones superiores a mil millones de dólares a los bancos Citigroup, JPMorgan, Barclays, Royal Bank of Scotland y MUFG por coludirse para manipular el comercio de once monedas. Los traders coordinaban sus conductas en dos carteles, fijando tasas de cambio y compartiendo tácticas mediante grupos de chat en terminales de Bloomberg.

El primer cartel, denominado ‘Three-Way Banana Split’, por el nombre del foro donde los traders intercambiaban información, involucraba a Barclays, Citigroup, JPMorgan, RBS y el Banco UBS, entre los años 2007 y 2013. El segundo, se conocía como ‘Essex Express’, pues sus integrantes vivían al este de Londres, y comprometía a Barclays, RBS, MUFG y UBS, entre los años 2009 y 2012. Como la Comisión se rige por una política antimonopolista, aplicó una multa de US$811,2 millones al primer cartel, y una sanción de 257,6 millones de dólares al segundo cartel, pero el Banco UBS no fue penalizado, ya que fue el primero en ofrecer información sobre lo ocurrido.



Por su parte, la Comisión de Competencia Suiza (Comco) decidió, posteriormente, imponer una sanción de 90 millones de francos suizos a los mismos bancos por afectar la integridad del sector, al influir en los precios del mercado cambiario (Forex, por sus siglas en inglés). Comco aplicó la mayor sanción a Citigroup, con un monto de 28,5 millones de francos suizos, seguido de Barclays, con 27 millones y RBS, con 22,5 millones. Mientras tanto, JPMorgan recibió una penalidad de 9,5 millones de francos y MUFG de 1,5 millones. Al igual que la Comisión Europea, Comco no sancionó a UBS por haber revelado esta colusión a las autoridades y cabe mencionar que la Comisión redujo marginalmente las multas, puesto que los bancos acordaron cooperar.



Por otra parte, London Capital & Finance (LCF) fue objeto de investigación por la autoridad regulatoria inglesa (FCA, por sus siglas en inglés) por haber utilizado marketing engañoso para la venta de minibonos no regulados. Dicha entidad ofrecía cuentas de ahorro que prometían rendimientos hasta de 8 por ciento al ser reinvertidos en minibonos, los cuales se destinaban al financiamiento de pequeños negocios, con alto riesgo por ser poco transables, y estaban asociados a una tasa elevada de default, además de no estar regulados. Y parte de este dinero fue destinado a 12 empresas, 10 de las cuales estaban relacionadas con la entidad, en un evidente autopréstamo. Además, un alto porcentaje de esos dineros terminaron en las cuentas personales de los directivos, quienes lo usaron para comprar helicópteros y viviendas en República Dominicana, dejando a más de 11.500 clientes en riesgo de perder 236 millones de libras, pues al no ser productos regulados, no están cubierto por el plan de compensación de servicios financieros.



Frente a la lentitud de la FCA para impedir los abusos y su tardanza para castigarlos, el parlamento inglés ha ordenado una auditoría para examinar la debida diligencia de la entidad regulatoria en este caso, y reportes preliminares señalan que la agencia regulatoria habría recibido información sobre el mal comportamiento de LCF hace 3 años.



