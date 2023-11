Binance, a pagar por criptodelitos

El jefe de Binance, empresa que realiza el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Changpeng Zhao, se ha declarado culpable de los cargos penales que se le imputaron, ha anunciado su renuncia como director ejecutivo de la compañía y deberá pagar una multa de 4.300 millones de dólares.

Binance, sociedad de responsabilidad limitada registrada en Islas Caimán es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo y su fundador, Changpeng Zhao y otros 15 ejecutivos fueron acusados por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), por presuntamente operar como una bolsa no registrada y violar una serie de leyes. Tras la aceptación de cargos por Zhao, Binance Coin perdió casi un 9 % de su valor, al tiempo que Bitcoin y Ethereum, tuvieron pérdidas entre 3% y 4%. Zhao fue acusado de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y de violar intencionalmente las leyes estadounidenses y por ello Binance había sido acusada por permitir lavado de dinero, financiación a grupos terroristas y no hacer nada por evitarlo.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, afirma que la empresa digital malversó los fondos de sus usuarios y mintió a inversores y reguladores.

En total la SEC presentó 13 cargos, acusándolos de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en riesgo significativo los activos de sus clientes. Al declararse culpable de los cargos, Zhao logra que Binance puede seguir operando, pero mas regulada. “Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las normas, sino que conscientemente decidieron evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un intento por maximizar sus propios beneficios”, señaló Gary Gensler, presidente del regulador estadounidense. Según Gensler, Zhao y Binance “se involucraron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en un comunicado que dicha empresa permitió más de 100.000 transacciones que apoyaban actividades como terrorismo y tráfico de narcóticos; y que permitió mas de 1,15 millones de transacciones con divisas virtuales que violaban leyes estadounidenses.

Según Yellen, grupos terroristas como ISIS y Al Qaeda usaron Binance para sus actividades ilícitas y “Binance nunca presentó un sólo informe de actividad sospechosa”. El departamento de Justicia, por su parte, dijo que Binance permitió a Irán realizar transacciones que evadían las sanciones internacionales.

Zhao ha sido liberado con una fianza de 175 millones de dólares con una audiencia programada para el 22 de febrero y aunque seguirá operando se debe asegurar que respeta las leyes contra el blanqueo de dinero. En septiembre pasado las tarjetas VISA y Mastercard, que se habían unido a Binance en el pasado, se desvincularon de la misma, atemorizadas por el escrutinio regulatorio que comenzaba a crecer contra esa empresa.

Beethoven Herrera Valencia

Profesor Emérito de la Universidad Nacional, Universidad Javeriana y Prime Business School.