Chile : tras una nueva Constitución

En el aniversario de las protestas y en vísperas de la votación acerca del cambio constitucional, dos iglesias católicas fueron quemadas en la Plaza Italia, sitio emblemático de reunión de los manifestantes.

Las pasadas manifestaciones se desencadenaron por el alza de $30 en el pasaje del metro, pero luego incorporaron denuncias por las pírricas pensiones, críticas a las astronómicas deudas que asumen quienes estudian en universidades y colegios privados, a la desigualdad, a la inequidad de género y la creciente brecha social.



Con ocasión del aniversario de la muerte del indígena mapuche Camilo Catrillanca, perseguido con drones por los carabineros por un supuesto robo, los manifestantes derribaron la estatua del conquistador Pedro de Valdivia en Concepción, lugar de declaración de la independencia, y la arrastraron a los pies de la estatua de Lautaro, el indígena que tras haber sido esclavizado por Valdivia, al final asesinó al conquistador.



Entre tanto en Punta Arenas fue derribada la estatua del empresario José Meneses quien cazaba indígenas y pagaba por las orejas cortadas a los nativos, en tanto que Sara Brown su esposa, se enriquecía con los negocios. Ahora su museo se encuentra cerrado después de ser apedreado.



Las protestas fueron tan sorpresivas que después de que el presidente Piñera declarara que Chile enfrentaba una guerra, un general dijo que “nosotros no estamos en guerra”. Por balines disparados por carabineros a la cara de los manifestantes, 257 personas han perdido ojos y ello ha generado gran contestación contra las formas de actuación de la fuerza publica.



Por la crisis Chile perdió la sede de la Conferencia Mundial de Medio Ambiente (COP) y la final de la Copa Libertadores, los jugadores de la selección se negaron a jugar el amistoso contra Perú y muchas universidades dieron por concluido el semestre académico.



La Torre Costanera, la más alta del continente, considerada el símbolo del consumo, tuvo que ser cerrada y muchos negocios vecinos, pese a proteger sus vitrinas con metal y madera, fueron incendiados.



Las protestas han incluido un componente de ataque personal a individuos caracterizados como voceros del establecimiento, y se conocen como funas. En esos casos les increpan en público, les arrojan pintura y los graban cuando responden a la agresión.



El modelo económico vigente en Chile está basado en el endeudamiento para pagar educación, vivienda, salud y bienes de consumo, lo cual ha generado una pesada carga para quienes utilizan múltiples tarjetas (incluso las personas de estratos bajos), llegando a tal nivel de presión que los acreedores llaman al jefe del deudor para forzar el pago.



Las matrículas de medicina en la Universidad de Chile cuestan US$8.000 y de US$8.700 en ingeniería; y en la universidad privada Andrés Bello la matricula de odontología es de US$9.100, entre los mas caros de toda la OCDE.



Con la reforma pensional diseñada por el ministro de trabajo de Pinochet, José Piñera hermano del actual presidente, se obligó a todos los nuevos empleados del sector privado y público a afiliarse a un fondo privado de pensiones, pero mantuvo para los militares un régimen subsidiado por el Estado.



En los Fondos Privados ni el gobierno ni los empleadores aportan al financiamiento de la pensión de sus trabajadores, abandonado el principio histórico de solidaridad. ¡A eso se le llamó milagro!.



En Chile el 0,1% mas rico tiene ingreso per cápita 214 veces superior al 99% restante y el 0,01% mas adinerado concentra ingresos 1.122 veces superiores al 99,99%. Si la población de Chile se estima en 17.819.054 personas, ese 0,01% de la pirámide representa a 543 familias que concentran la décima parte de la riqueza del país.



Según la encuesta Criteria, respecto a la probabilidad de concurrir a votar en el plebiscito, 63% respondió que definitivamente sí votará, 22% dijo que probablemente lo hará y solo 5% aseguró que no concurrirá a votar.



El 72% anuncia que votará Apruebo y 19% rechaza una nueva Constitución. Además, 28% respondió que prefiere la Convención Constitucional Mixta (que incluye a 50% de parlamentarios), mientras que 59% se inclinó por la Convención Constituyente formada por 155 personas elegidas para ese fin.



Es conocido que Milton Friedman visitó en persona al dictador Pinochet en Chile, algo paradójico tras haber publicado su libro emblemático Libertad de Elegir y, de hecho, la mayoría de ministros de la dictadura habían sido sus alumnos en Chicago.



Por eso resulta revelador que su pupilo y exministro de la dictadura Rolf Luders haya concluido que “se cumplió lo que nuestros profesores de Chicago esperaban que ocurriese”. El ministro reconoció que “a pesar del enorme progreso, los ingresos de la gran mayoría de los chilenos aún son bajos en términos absolutos y las diferencia de ingreso son muy significativas”.



Y tras reconocer que el monto de las pensiones es sólo el 40% del ingreso de las personas al momento de retirarse concluyó que “al privilegiar absolutamente el crecimiento sobre la disminución de la desigualdad, se malinterpretaron las preferencias ciudadanas”.



La constitución vigente en Chile fue redactada por el jurista Jaime Guzmán, de modo individual, por pedido de Pinochet; y ratificada en un referéndum sin derechos para la oposición.



Esa Carta no solo desconoce los derechos de los pueblos originarios, sino que convirtió en negocio la salud y la educación, y pese a que han transcurrido tres décadas desde el retorno de la dictadura, no se hizo una sustitución pacifica de la misma sino reformas puntuales a sus enclaves autoritarios.



Ahora se decidirá si se la cambia o no, y ello se decidirá en un clima de gran conmoción social.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado.

*Colaboración Mauricio Baquero y Diego Olivares.