China desinfla el bitcóin

Tres asociaciones del Banco Central de China prohibieron las transacciones con criptomonedas. China albergaba 90% del comercio de criptomonedas pero está prohibido desde 2019 para evitar el lavado de dinero y evitar que las personas trasladen efectivo al extranjero.



China ha prohibido las transacciones de criptodivisas en Bolsa, pero permite la tenencia por parte de particulares. En estas condiciones las instituciones no deben prestar servicios de ahorro o fideicomiso de criptodivisas, ni emitir productos financieros relacionados.

El gobierno advirtió sobre los riesgos de las criptomonedas porque “no están respaldadas por un valor real, sus precios son manipulables y sus contratos no están protegidos por la ley china”. Y agrega que esas fluctuaciones “violan gravemente la seguridad de los activos de las personas y alteran el orden económico y financiero normal”.



China fue la primera nación en prohibir los criptonegocios argumentando los riesgos a su soberanía financiera, al tiempo que avanza en la digitalización de su moneda oficial desde 2014. En 2019 el presidente chino llamaba a la pronta adopción del bitcóin, pero luego dijo que tenía muchas fallas que el yuan digital podría resolver.



China es centro importante de minería en bitcóin, y la prohibición amenaza el avance de esa actividad.



Recientemente los precios de las criptomonedas han aumentado y se han desplomado afectando severamente las inversiones de las personas y perturbando el comercio y las finanzas.



Mientras otros países vacilan acerca de una posible digitalización de sus monedas, China tiene en curso pilotos de experimentación con el yuan digital en programas en diversas regiones y se propone utilizarlo en los Juegos Olímpicos de 2022.



Tras conocerse la decisión de las autoridades chinas el bitcóin que se cotizaba en US$64.879 un mes antes, cayó desde US$45.600 a US$31.663 desde la prohibición china.

Indudablemente influyó la decisión de Elon Tusk propietario de Tesla, fabricante de autos eléctricos, de no aceptarlas afirmando que “la criptomoneda es una buena idea y creemos que tiene un futuro prometedor, pero no puede tener un gran costo para el medio ambiente”.



El consumo de energía por la criptografía alcanza 149 Teravatios/hora, equivalente a un billón de vatios/hora: ¡la energía que utiliza Suiza en un año!



Bitcóin ha tenido unos días turbulentos. Recibió un fuerte golpe al comienzo de la semana después de que Musk pareció sugerir que Tesla estaba planeando vender sus enormes tenencias de la unidad. Y eso se produjo días después de que el gigante de los automóviles eléctricos dijera que dejaría de usarlo en transacciones debido a preocupaciones ambientales.



China se encuentra en medio de una amplia represión regulatoria en su sector fintech, cuyos principales actores, incluidos Alibaba y Tencent, han sido golpeados con grandes multas después de ser declarados culpables de prácticas monopólicas.



Beethoven Herrera

Profesor, universidades Nacional y Externado.

beethovenhv@gmail.com