Claudia Goldin, Nobel a economía feminista

Al recibir el Nobel de Economía, Claudia Goldin se constituye en la tercera mujer en obtenerlo y la primera mujer en solitario.

Y como Elinor Ostrom lo recibió por sus trabajos sobre la economía de los comunes y Esther Dufló por sus propuestas para superar la pobreza, Goldin, pionera en el análisis de la condición laboral de las mujeres, ha logrado el reconocimiento a otros métodos y temáticas.

Existe una severa subrepresentación de mujeres en las funciones de dirección de la economía pública y privada, en contraste con el avance de las mujeres en los estudios de economía según lo ha demostrado el Comité sobre la situación de la mujer en la profesión de economistas.

Esa baja participación de las mujeres y las condiciones desfavorables en las que laboran no son un hecho aislado y por ello Goldin centró sus esfuerzos investigativos en entender y explicar cómo y por qué las diferencias de género en ingresos y tasas de empleo han cambiado con el tiempo.

Los resultados de su trabajo concluyen que la participación femenina en el mercado laboral está afectada por las normas sociales ligadas al rol de la mujer en el hogar y en la familia.

¡Demostró, por ejemplo, que la brecha salarial tiene sus raíces en el nacimiento del primer hijo!.

Hasta los inicios de los años 80’s era mínimo el número de estudios económicos que mencionaran la categoría ‘género’, y ello ocurría no porque no hubiera producción académica en el área; sino, en parte, porque no era considerado un tema propio de la economía. Esto cambió en los años 90’s con la creación de revistas académicas como Gender, Work and Organization (1994) y Feminist Economics (1995) que concedieron espacio relevante a investigaciones en el área.

Goldin mostró que el avance de las mujeres en el mercado laboral se ha favorecido por el acceso a anticonceptivos, al divorcio y a la disminución del trabajo doméstico por el uso de lavadoras.

Pero así mismo mostró que no todas las horas se pagan con el mismo salario y las horas que tienen mayor pago son precisamente las de difícil aceptación para las mujeres. En Colombia sólo cuatro de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral y no porque los hombres tengan más habilidad sino que pueden trabajar en las horas mejor remuneradas.

Las mujeres en Colombia destinan siete horas al día al trabajo doméstico en tanto que los hombres sólo destinan tres horas, según el Dane.

Es recomendable en esa lógica ampliar la licencia de paternidad y fortalecer establecimientos de apoyo a la infancia, como guarderías, para liberar tiempo de las mujeres para que puedan acceder al trabajo.

Como ha expresado la economista feminista Melissa Naranjo, las transformaciones sociales que ha enfrentado la ciencia económica han llevado a que el género sea un tema reconocido como parte del núcleo del análisis y de la política económica.

Beethoven Herrera Valencia

Profesor Emérito Universidad Nacional y profesor de Prime Business School y Universidad Javeriana.