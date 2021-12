Duplicar el salario

En enero de 2019 el gobierno mexicano duplicó el salario mínimo en los estados fronterizos con Estados Unidos, buscando desmotivar la migración, entre tanto a los demás estados se les aumentó en menor proporción. Para evaluar los efectos de esta, los investigadores Raymundo M. Campos-Vázquez y Gerardo Esquivel desarrollaron una aproximación de control sintético empleando una muestra del total de trabajadores empleados en México en el sector formal.

Tomando como periodo base de referencia, o grupo de control el trimestre 2018, previo a esa medida y se compararon los resultados con el primer trimestre de 2017 buscando evaluar el comportamiento del empleo antes del aumento y el primer trimestre del 2021.

Se buscaba así evaluar el comportamiento del mercado laboral posteriormente al aumento salarial, posibles efectos de la covid-19 y cómo un aumento de tales proporciones puede alterar la senda de recuperación económica.

Emplearon el método propuesto por Abadie (2021) el cual consiste en calcular un evento contrafactual de lo que hubiera pasado en los estados del norte de no haberse hecho el aumento, dados los datos de otros estados. El experimento no es completamente natural (como los de Card y Krueger), pues la muestra-control no se compara con una población real sino contra la misma población pero en escenario simulado. Finalmente, la muestra se desagregó en 4 grupos comparativos: 1) trabajadores que ganaban menos que el salario mínimo de 2019 ($176,72), 2) trabajadores que ganaban menos de $200, 3) trabajadores que ganaban menos de $250 y 4) todos los trabajadores. Esta división de la muestra se realizó para poder comparar lo que ocurría con los trabajadores de menores ingresos con respecto al resto.

Los resultados indican que el salario promedio aumentó más que proporcionalmente en los estados del norte respecto del resto del país, lo cual podía esperarse, Cabe destacar que dicho aumento es mayor en los trabajadores con ingresos más bajos, de modo que el aumento del salario mínimo indujo un aumento en los ingresos de los trabajadores más pobres. Este resultado aporta evidencia a favor de la hipótesis de que subir el salario mínimo puede funcionar como una medida progresiva que mejora la distribución del ingreso. En efecto el grupo de personas que gana menos del mínimo tuvo un aumento entre el 35 y el 37% durante 2019. Y dicho efecto permanece en 2021 a pesar de la crisis de la covid.

Finalmente, el desempeño del mercado laboral no se vio afectado para los trabajadores que ya estaban empleados en 2018 y tampoco se encuentra evidencia de que duplicar el salario en 2019 hubiera tenido un efecto significativo sobre el empleo formal.

Adicionalmente, mostró un efecto muy positivo en los ingresos de los trabajadores de la base de la pirámide laboral. Como ha sostenido Mateo Hernández Peñaloza, estos resultados, lo mismo que los que merecieron el Nobel de Economía a Card y Krueger, cuestionan las creencias convencionales respecto al impacto del alza de salarios.

Beethoven Herrera Valencia

Profesor universidades Nacional, Externado, Magdalena.