Ecuador: Arauz y Lasso, en la recta final

El candidato correísta de la Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz nació en Ecuador en 1985. Estudió en la Universidad de Michigan y fue ministro de Rafael Correa. Su contendor Guillermo Lasso, banquero miembro del Opus Dei, fue superministro de Jamil Majuad cuando se decretó el ‘feriado bancario’ que congeló los ahorros de los ciudadanos durante una semana, al final de la cual la moneda nacional –sucre– había desaparecido para imponer la dolarización. Por esa decisión el presidente Majuad fue procesado por peculado y condenado tras un largo juicio.





Arauz ha propuesto entregar US$1.000 por familia a un millón de hogares ecuatorianos pobres para enfrentar la pandemia, tomándolos de las reservas internacionales ubicadas en Suiza, rentando intereses ínfimos. Y en respuesta el gobierno de Lenin Moreno ha insistido, tras dos rechazos en la Asamblea, en un proyecto de reforma al Banco Central, atendiendo un pedido del Fondo Monetario internacional, como condición para un préstamo de US$400 millones.



El proyecto bautizado como Ley para Defensa de la Dolarización enuncia como objetivo garantizar la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo al tiempo que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero.



Después de haber sido devuelto en dos ocasiones por no estar debidamente estructurado, se planea aprobarla antes del cambio de gobierno y antes de que entren en funciones los nuevos miembros de la Asamblea Nacional.



Por su parte los críticos sostienen que la propuesta desregulariza los controles a la banca, entrega la política monetaria a un grupo de notables e impone a las cooperativas exigencias similares a la banca y como no podrán cumplirlas deberán cerrar, dejando su espacio a la banca.



Esta última podría sacar dólares al exterior sin restricciones y podrían crearse condiciones similar a las de la crisis de 1999.



Sus defensores sostienen que el proyecto de ley busca proteger la dolarización al blindar las reservas internacionales pero el candidato Arauz, sostiene que la propuesta busca ‘privatizar’ el Banco Central que, aunque es parte de la Rama Ejecutiva, gozaría de autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica, según el proyecto de ley. En el código actual, el BCE solo tiene independencia administrativa y presupuestaria.



Además de impedir que el Gobierno pueda tomar las reservas internacionales, el Banco Central tampoco podrá comprar valores emitidos por el Estado.



Lasso critica las políticas de Rafael Correa que Arauz defiende, y este proclama que su gobierno será pluriétnico, paritario en género y será un gobierno de jóvenes.



También ha declarado que respetará la propiedad privada y la libertad de prensa pero no habrá tolerancia con la xenofobia ni la difamación; y ha reconocido que fue un error la promulgación del decreto del gobierno de Rafael Correa que exigía excesivos trámites para la creación de asociaciones.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado

beethovenhv@gmail.com