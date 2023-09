La United Fruit Company en Guatemala

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial las potencias aliadas se repartieron el mundo en campos de influencia, de modo que fue usual y tolerado que cada una de ellas invadía los países considerados sus ‘patios traseros’.



Así Estados Unidos invadió Guatemala (1954) República Dominicana (1965) y Panamá (1989), mientras la URSS invadía a Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) y Afganistán (1979).

Gran parte del siglo XX Guatemala estuvo gobernada por dictadores, como Jorge Ubico (1931-1944), quien entregó el poder a otro militar Juan Federico Ponce.



Se generaron entonces manifestaciones de maestros contra el continuismo de Ubico en cuerpo ajeno, y pese a la fuerte represión se logró la elección democrática del exmilitar Juan José Arévalo, padre del recién elegido presidente Bernardo Arévalo.



Al término del gobierno de Arévalo fue elegido otro exmilitar, Jacobo Árbenz, con el 70% de los votos, quien propuso un impuesto a las exportaciones, pues hasta entonces el gobierno no recibía ningún ingreso por la exportación de banano.



Árbenz propuso una reforma agraria en tierras no productivas, pues la mayoría del territorio estaba en manos de la United Fruit Company, la cual también era dueña de los ferrocarriles y de los puertos.



En respuesta la compaña estadounidense contrató a John Clements encargado de escribir el Informe sobre Guatemala, en el cual aseguraba que el comunismo se había tomado el país a través de Árbenz y Arevalo.



Al llegar al gobierno Eisenhower nombró embajador en Guatemala a John Peurifoy, quien gestó, con apoyo de la CIA, un golpe de Estado para llevar al gobierno al militar Castillo Armas y para ello lanzaron la emisora La Voz de la Liberación y se pagaron aviadores mercenarios.



Finalmente el embajador Peurifoy, con la amenaza de una invasión forzó la renuncia del presidente constitucional Jacobo Arbenz. Esos infames episodios fueron narrados magistralmente por el Nobel, Mario Vargas Llosa, en su obra Tiempos Recios.



Las multinacionales estadounidenses gozaron de amplios privilegios durante el siglo XX en América Latina, para esa época Allen Dulles era el director de la CIA y su hermano John Foster Dulles era el secretario de Estado: el primero fue abogado de la United Fruit, y su hermano era miembro de la junta directiva de la misma.



Castillo de Armas solo duro 3 años en el poder, murió en confusos hechos en 1957 y se cree que fue una venganza del dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo, quien envío a uno de sus matones, Johnny Abbes García, a cumplir esa tarea, en retaliación porque Castillo no cumplió la promesa de concederle la Orden del Quetzal a Trujillo, en reconocimiento a su financiamiento del golpe.



Como ha mostrado Santiago Espinosa Albarracin, funcionarios estatales ejercían cargos directivos en una empresa privada que en la práctica había colonizado a ese país y desde sus cargos públicos derrocaron el gobierno constitucional por intentar reformas democráticas.



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

Profesor Emérito de la Universidad Nacional y de las universidades Javeriana y del Magdalena.