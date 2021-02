Nobel Duflo en el Hay

En su intervención en el Hay Festival la Nobel Esther Duflo criticó a los economistas que viven obsesionados por el crecimiento económico, al tiempo que abandonan la preocupación por el bienestar social por la manía económica de predecir lo impredecible. Y considera que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos reducirá la desigualdad.



“Nadie come PIB”, afirmó con ironía, recordando que esa es una medida macroeconómica que genera obsesión en tanto que “el enfoque en la calidad de vida del promedio de la población, no solo genera mejores tasas de pobreza y de supervivencia, sino que también prepara a las personas para enfrentar de manera efectiva el crecimiento”.



En contravía de lo que Reagan, Bush y Trump han hecho y muchos economistas defienden, Duflo no cree que la reducción de impuestos a los ricos conduzca a un mejor crecimiento y redistribución, pues de ello no está respaldado por las pruebas empíricas, y en sentido contrario destaca “los ejemplos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Dinamarca, donde la disminución de los impuestos no necesariamente ha generado mayor crecimiento económico”. Y sostuvo que “sí existe una relación clara entre los impuestos bajos y el crecimiento de la desigualdad”, con mayor frecuencia en los países subdesarrollados, debido a la concentración de la riqueza.



Quizá lo más destacable del aporte de la Nobel Duflo es mostrar la dignidad como fuente de innovación humana recogida en su libro Good economics for hard times donde afirma que “Los sistemas de bienestar social y las discusiones políticas traen a colación este valor humano, cuyo significado más apropiado es la virtud de sentirnos parte importante de la sociedad”.



Por ello criticó al Estado, por crear programas de protección social que han subestimado a las personas al catalogarlos con etiquetas denigrantes para acceder a los subsidios, convirtiéndolas en personas improductivas, infelices y temerosas.

Las manifestaciones de 2019 en Santiago de Chile se realizaron en la Plaza Baquedano

del parque Italia, la cual fue rebautizada por los inconformes como “Plaza Dignidad”, el himno de los jóvenes fue “El baile de los que sobran” y la canción que denuncia los abusos contra las mujeres se convirtió en himno.



Respecto de las consecuencias de la pandemia Duflo sostuvo que “no es cierto que el Covid-19 llegue a cualquier persona, pues la tasa de mortalidad está muy relacionada con el nivel de ingresos” y sostiene que la pobreza y la marginalidad influyen severamente en la posibilidad de contagiarse.



En contra de la xenofobia contra los inmigrantes la Nobel sostuvo que “la migración trae excelentes beneficios para la oferta y demanda de un país, trae mayores roles productivos a la sociedad y más aportes estatales en pensiones y aduanas”.



Y concluyó que: “La economía ciega significa la explosión de la desigualdad en todo el mundo”.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado

beethovenhv@gmail.com

*Colaboración de Natali Castañeda.