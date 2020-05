Pandemia y divisas digitales

Un grupo de conglomerados chinos y organizaciones están preparadas para lanzar su plataforma desde abril y se llamará Blockchain Based Service (BSN), dirigida por el Centro de Información del Estado apoyado por el gobierno y esta dirigida a ayudar a las compañías a implementar las aplicaciones de blockchain de modo mas rápido y de forma mas segura.



La BSN se ha autodefinido como ‘el internet del blockchain’. Además del Centro de Información del Estado están asociadas firmas de telecomunicaciones, finanzas y alta tecnología y ha creado cerca de 100 nodos públicos con el apoyo de China Mobile, China Telecom y China Unicom, y esperan aumentar hasta 200 en asociación con otras empresas de transporte global. El gobierno ha anunciado que usará esa plataforma para entregar apoyos a ciudadanos, lo cual servirá para probar la funcionalidad del sistema, y lo hará reconocido y aceptable para amplios sectores de la sociedad.



Desde hace varios meses el Banco Central de China ha avanzado en la creación del e-RMB (o renminbi digital) que aspira a ser la primera moneda digital y se avanza en experimentación en las ciudades que servirán de sede a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Además se ha comenzado a pagar a los funcionarios públicos de esas ciudades en medio digital, y se utilizará para pagar el subsidio al transporte en Suzhou y en Xiong’an para pago de alimentos y ventas al detal.



Se comenta que Mcdonald’s y Starbucks aceptaron hacer parte del experimento pero ello no es oficial, entre tanto ha habido un gran desarrollo de plataformas de pago digital como Alipay, propiedad de Alibaba’s y WeChat Pay propiedad de Tencent; aunque aún no reemplazan a la moneda física.



Como las transacciones en efectivo están dispersas el Banco Central es incapaz de monitorearlas en tiempo real, lo cual sí logrará con la digitalización de los pagos en plataformas que estarán bajo supervisión del Estado. En abril el Instituto de Investigación sobre Monedas Digitales del Banco Central de China, dijo que la investigación y desarrollo del renminbi digital estaba avanzando a paso firme, con un diseño de alto nivel que estaba casi listo, y su lanzamiento es estimulado por el anuncio de Facebook de lanzar su propia moneda digital en Junio. Además, la pandemia ha motivado a las personas a evitar el contacto físico y el uso de medios digitales, aboliendo el pago de billetes en efectivo.



La moneda digital soberana estará ligada a la moneda nacional y ha estado en desarrollo por varios años, y aunque en agosto pasado se dijo que estaba casi lista, el gobernador del Banco Central Yi Gang advirtió que no era aún el tiempo de su lanzamiento y agregó que además de proveer una alternativa al dólar podría atenuar el posible impacto de eventuales amenazas o exclusión por parte de países o compañías.



El mencionado funcionario concluyó que esa moneda digital “podría facilitar la integración en mercados globales de moneda con un reducido riesgo de interrupciones inapropiadas por motivos políticos”.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado