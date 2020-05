Regenerando el modelo en la pandemia

Una de las lecciones que ha dejado la pandemia es “la idea de avanzar rápidamente en la reindustrialización de Colombia… Se trata de garantizar una verdadera sustitución de importaciones”. Este fue el mensaje del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, en el foro Finanzas y Reactivación, organizado por la Federación Nacional de Departamentos.



Esta reorientación propuesta por el Ministro coincide con la revisión critica hecha por el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, quien ha comentado que a analistas como Eduardo Sarmiento Palacio, que criticaron la apertura económica “lo han condenado al ostracismo”. Y reconoce que “las diferencias teóricas no pueden esconder lo evidente: El modelo de apertura tal como se ha implementado en Colombia, está haciendo agua”. (Portafolio mayo 13 /15).



El Ministro considera que es necesario identificar sectores estratégicos y que “debemos aprovechar este momento para desarrollar una auténtica seguridad alimentaria, fortalecer la cadena de alimentos procesados, medicamentos, o por qué no la seguridad en materia energética”.



A ese respecto, Mauricio Botero ha recomendado “enderezar políticas estúpidas como exportar flores y café para comprar productos suntuarios o que podemos producir localmente; cambiar las políticas de fomento agropecuario, para dejar de importar decenas de millones de toneladas de comida; cambiar de manera radical la política de biocombustibles” (El Espectador, marzo 22 /20).



En cuanto a la liquidez, el Ministro sugirió “los aplazamientos en el pago de impuestos, los aplazamientos en el pago de contribuciones, los aplazamientos en el pago de registros, los aplazamientos en el pago de la seguridad social, teniendo en cuenta las capacidades propias del contexto fiscal actual”.



Tras reconocer que la economía mundial atraviesa un momento en el cual no se pueden adoptar medidas ortodoxas, el ministro abrió paso a la creación de seguros al desempleo y a la entrega de subsidios directos a las pequeñas y medianas. Todo ello va a suponer la participación activa del Estado a través de sistemas de crédito directo.



Entre las voces criticas del modelo vigente Carlos Caballero Argáez ha cuestionado la orientación de las autopistas y ha sostenido que “la política de construcción de infraestructura de carreteras debe ser nacional, realizada en el conjunto de la nación. No puede departamentalizarse, como ocurre con las famosas Autopistas de la Montaña, ahora mal llamadas Autopistas de la Prosperidad. El interés del país no es conectar entre sí a los pueblos antioqueños con dobles calzadas sino buscar las rutas más eficientes (menos costosas y más rápidas) entre el occidente colombiano y las costas tanto del Caribe como del Pacífico, pasando por Antioquia”. (El Tiempo septiembre 7/12).

En su intervención el Ministro concluyó que tras la pandemia “habrá mayor interés en el desarrollo de la educación virtual, la telemedicina, el uso del fintech, el comercio electrónico. El país deberá diversificar su producción y mejorar su capacidad de acceso a nuevos mercados”.



No cabe duda de que estamos escuchando propuestas que modificarían profundamente las estrategias vigentes. Solo resta por ver si cuando se calmen las aguas habrá la decisión política, académica y empresarial para llevarlas adelante.