Silicon Valley Bank, criptos, fintechs y TES

Tras tres lustros de la explosión de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos se recrean las quiebras bancarias, ahora en entidades vinculadas con fintechs, criptomonedas y títulos del tesoro. La crisis muestra que las herramientas regulatorias adoptadas tras esa crisis han probado ser insuficientes.

Recientemente quebró el Silvergate Bank de California que aceptaba pagos con monedas digitales desde 2013 y otorgaba préstamos garantizados en Bitcoin, pero su vínculo con el exchange de criptomonedas FTX, llevó al cierre de operaciones en marzo de 2023 afectado por la bancarrota de esa plataforma. La justicia estadounidense incautó millones de dólares que FTX robó a sus clientes y tenía en cuentas de Silvergate Bank, ello impactó al mercado de criptomonedas, y el precio del bitcoin cayó hasta los US$21.500.

Los activos del Silicon Valley Bank (SVB) pasaron de US$71.000 millones en 2019 a US$ 220.000 millones en marzo de 2022, y los depósitos se dispararon de US$ 62.000 millones a US$198.000 millones, como prestamista para empresas tecnológicas y startups. Quebró el 10 de marzo afectado porque invirtió en bonos del Tesoro de EE. UU. cuando las tasas de interés estaban bajísimas, y al liquidarlos frente al alza de las tasas de interés, incurrió en grandes pérdidas.

Cuando el banco anunció que vendería US$ 2.250 millones en acciones para subsanar sus finanzas, desató el pánico y los clientes retiraron su dinero en masa. Los reguladores intervinieron el banco dejándolo bajo administración de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), para liquidar los activos y pagar a depositantes y acreedores.

Además, el Signature Bank fue declarado como un riesgo estructrural para el sistema financiero, lo cual brinda a las autoridades flexibilidad para respaldar los depósitos no asegurados y fue cerrado por los reguladores del estado de Nueva York el 12 de marzo. Los depositantes tendrán acceso a su dinero, pero los accionistas y algunos tenedores de deuda no garantizada no estarán protegidos.

De otra parte, el First Republic Bank de San Francisco, recibirá una inyección de US$30.000 millones de JPMorgan, Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, para fortalecer su efectivo y aumentar la confianza de los clientes. La calificación crediticia del banco fue rebajada por Fitch Ratings y S&P Global Ratings debido a la preocupación porque los depositantes pudieran retirar su efectivo, dado que el banco tiene una relación de pasivo a depósitos del 111%: significa que ha prestado más dinero del que tiene en depósitos de los clientes.

Las quiebras de SVB y Signature Bank han “puesto de manifiesto la insuficiencia de las reformas reguladoras que se han hecho desde la crisis financiera mundial”, según el profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Arthur Wilmarth.

Como ha expresado Andrés Giraldo Culma, la normativa bancaria que habría sometido al banco a una supervisión más estricta se diluyó en 2018, bajo la presidencia de Trump.

Beethoven Herrera Valencia

Profesor Emérito Universidad Nacional y de las universidades Javeriana y Magdalena.