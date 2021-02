Supremacistas y crisol de razas

La Unión Americana se define como “crisol de razas” donde inmigrantes de diversos orígenes se mezclan para formar un país basado en el reconocimiento de derechos y libertades. Como dijera el parlamentario Paul Ryan.

“Es la única nación no fundada en una identidad sino en una idea y donde la condición del nacimiento no determina la vida”. Biden, el segundo presidente católico (después de Kennedy), es descendiente de irlandeses y su gabinete contrasta con el supremacismo blanco de Trump.



Kamala Harris, vicepresidenta, es hija de jamaiquino e india, es la primera negra que ejerce la vicepresidencia después de ser senadora y fiscal de California y si Biden no aspira a la reelección sería la primera mujer negra en postularse.



Entre los 24 nominados a altos cargos 12 son mujeres, una paridad de género que contrasta con los cargos por abusos formulados por mujeres contra Trump. Yanet Yellen, a quien Trump negó un segundo período en la FED argumentando que él quería romper con el pasado (en privado argumentó que era de muy baja estatura), será la Secretaria del Tesoro y Avril Haines, nominada como Directora de Inteligencia Nacional, la primera mujer en ese cargo.



Además Linda Thomas-Greenfield, afroamericana con 35 años como diplomática, será embajadora en la ONU y la también afroamericana Marcia Fudge será secretaria de Vivienda y Desarrollo. Lloyd Austin, veterano de guerra y general retirado, será el primer secretario de Defensa afroamericano.



La designación de Pete Buttigieg, alcalde homosexual y veterano de guerra como secretario de Transporte, y de la pediatra y siquiatra transgénero Rachel Lavine como subsecretaria de salud, se suman a la derogación de la prohibición de Trump para que los transgénero ingresaran a las fuerzas armadas, y a la designación de la asiática Katherine Tai como representante comercial.



Los supremacistas ingresaron al capitolio con la bandera de los esclavistas confederados del sur en la Guerra Civil, y uno de ellos disfrazado de indígena ocupó la silla presidencial, pero como reivindicación real Biden nombró a la indígena Deb Haalan como secretaria de Interior, en tanto que el judío Jon Ossof y el demócrata negro Rafhael Warnoock ganaron en Georgia permitiendo a los demócratas lograr la mayoría en el senado.



Kamala Harris prestó juramento frente a la jueza Sonia Sotomayor, primera y única mujer latina en la historia de ese alto tribunal y en la celebración el himno nacional fue interpretado por Lady Gaga en tanto que Jenifer Lopez interpretó "This land is your land". Con Tom Hanks como maestro de ceremonias intervinieron Bruce Springsteen, John Legend, Eva Longoria, Foo Fighters, Kerry Washington, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Jennifer López.



Tanto en las nominaciones y en los símbolos, como en las decisiones respecto al reconocimiento del cambio climático, las facilidades a la inmigración, y el retorno a los escenarios multilaterales; así como en la identidad de los postulados a altos cargos, hay un clarísimo mensaje de inclusión de las diversas etnias y culturas que conviven en ese que se proclama como un crisol de razas.