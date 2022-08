Trabajo decente, un nuevo aire

Por tres décadas en Colombia, con la anuencia de los gobiernos y el órgano legislativo, se fueron consolidando prácticas empresariales regresivas que deterioraron la calidad del empleo, limitaron el ejercicio de los derechos de los trabajadores y marchitaron la cobertura y el margen de acción de las organizaciones sindicales.

Por esa vía se han utilizado falsas cooperativas para intermediar la contratación laboral y se ha expandido la práctica de forzar a los trabajadores a adherir a pactos colectivos ( no negociados) como condición para obtener y conservar el empleo, en desmedro de las convenciones colectivas negociadas por las organizaciones de trabajadores con sus empleadores. El resultado ha sido la inestabilidad laboral, la expansión de formas de trabajo precarias sin ejercicio de derechos y una perniciosa inestabilidad, por la generalización de los contratos de prestación de servicios.



Se ha vuelto doctrina oficial del Ministerio de Trabajo y de centros de investigación el considerar empleado formal al contratista porque aporta a salud y pensiones ( registrado en la Planilla Unica-PILA), aun si no tienen la posibilidad de ejercer los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, en el Código de Trabajo y en los convenios internacionales que Colombia ha suscrito, como los derechos de asociación y negociación colectiva.



Por todo ello resulta novedosa y justa la sentencia 1302 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del corriente año, la cual estableció que los tribunales de arbitramento en sus fallos no pueden reducir ni desmejorar los beneficios alcanzados por el sindicato en las convenciones colectivas. La sentencia reconoce que en la etapa de arreglo directo el sindicato puede libremente renunciar a puntos aprobados en convenciones colectivas anteriores, pero la Corte prohíbe que se acepten las propuestas de las empresas cuando incluyen en un contrapilego el desmonte de logros anteriores. Según este fallo, un Tribunal de Arbitramento no puede aprobar nada inferior a lo contemplado en la convención colectiva.



Hay organizaciones sindicales que han alcanzado valiosos logros en sus Convenciones Colectivas de Trabajo y han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores, pero han encontrado que al momento de proponer un nuevo convenio colectivo se ha venido aceptando considerar el contrapliego que presenta el empleador para recortar beneficios, desvirtuando la negociación colectiva tradicional considerada un pilar de la libertad sindical.



La mencionada sentencia reconoce al sindicato el derecho a la información para conocer las condiciones de la empresa y así poder negociar con mayor realismo; y advierte que esa información no le puede ser negada argumentando que es reservada; y señala que llegado el caso, se puede recurrir a la Acción de Tutela para acceder a esa información.



Finalmente, la Corte advirtió al empresariado que el establecimiento de pactos colectivos o planes de beneficios que igualen o sobrepasen los derechos conseguidos por los trabajadores a través de la Convención Colectiva, viola el Convenio 87 de la OIT, pues desestimula la afiliación sindical y estimula la deserción.



Beethoven Herrera Valencia