Tributaria al tablero

El trámite de la reforma tributaria comienza despejado por el fallo de la Corte que declaró constitucional la sobretasa a las entidades financieras, rechazando el argumento de Asobancaria en el sentido de que la misma negaba el derecho a la igualdad.



La Corte consideró que las exenciones que benefician a ese sector hacen que su tasa efectiva de tributación sea muy inferior a la tasa efectiva, y la sobretasa es un elemento equilibrador y no cuestiona la destinación específica de parte de dicha sobretasa para financiar vías terciarias.

Clavijo ha opinado que debería aplicarse similar sobretasa a la minería y considera que la política de ‘confianza inversionista’ que eximió a algunos sectores, durante 10 años, de alzas tributarias futuras a través de pagar una irrisoria sobretasa del 10 %, fue un grave error; pues mediante contratos de estabilidad tributaria se generó gran dispersión en tasas efectivas, que ahora la Corte, quiere corregir con sobretasas de tributación.



Coincidentemente se produjo otro fallo declarando inconstitucional el Decreto 558 de Emergencia que establecía el traslado de 20 mil afiliados desde los fondos privados a Colpensiones, asumiendo este último el costo de esas pensiones.



Los expertos de la Universidad de los Andes han dicho que “la propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales para muchos sectores productivos, que han sido criticados por la Comisión Internacional. Adicionalmente lamenta que haya desaparecido la propuesta de impuestos verdes, critica el mantenimiento de los días sin IVA y considera que hacer amnistías tributarias periódicas “erosiona su eficacia para conseguir recursos y golpea la legitimidad del sistema”.



El proyecto no prohíbe las operaciones en paraísos fiscales, y hay quienes proponen gravar las ventas electrónicas desde el exterior.



Jorge Armando Rodríguez decano de la Nacional considera que el hecho de que se mantenga la propuesta de descontar el ICA en 50% de renta “lo que hace es extender la vigencia de un desatino” y sostiene que “no deja de ser irónico que ello se clasifique como ingreso permanente pues un futuro gobierno lo puede revertir”.



El nuevo Comité Consultivo de la Regla Fiscal tendría cinco comisionados, de los cuales cada gobierno podrá cambiar sólo a dos y contaría con el apoyo de un equipo técnico independiente del Ministerio lo cual a juicio de Hofstetter le otorga mayor autonomía, aunque sus conceptos no serán vinculantes.



Es necesario agilizar la actualización catastral, que generaría recursos para los territorios, pues grandes extensiones rurales están avaluadas por solo el 5 % del valor comercial. Y se debe modificar el impuesto del 10% a las herencias, cuando en Japón, tiene una tarifa del 55 %. Aurelio Suárez ha considerado un ‘regalo’ la fijación de 0% como tarifa de retención en la fuente para “valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacentes en valores de renta fija”.



Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideran que al proponer la Andi que los recortes de impuestos a las empresas se suspendan sólo por unos años permite que “en el futuro entren en vigor cuando sea conveniente…”.

¡Aplazando la solución de fondo!



Beethoven Herrera Valencia

Profesor, universidades Nacional y Externado.