Tributaria (II) en la recta final

La Ocde en cambio sostiene que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y promover la inversión para el cierre de brechas sociales; respalda la reducción de beneficios tributarios para personas y empresas, y apoya los impuestos saludables. El director del FMI para el hemisferio occidental, Ilan Goldfajn, considera positiva la reforma pues garantiza la sostenibilidad fiscal del gobierno.

Stiglitz por su parte señaló que es necesario que los más ricos y especialmente el sector minero-energético paguen más impuestos para mejorar la cohesión social. En el plano nacional Salomón Kalmanovitz señaló que le parecía necesario el proyecto presentado, y pidió que el objetivo de recaudo no se reduzca.



En cambio el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, pidió revisar el gravamen propuesto a los dividendos y ganancias ocasionales para evitar la doble tributación para accionistas y empresas. Por su parte el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, pidió revisar las sobretasas, mientras que Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, pidió al gobierno acoger sus propuestas para reducir el manejo del efectivo.



Y el presidente de ANDI, Bruce Mac Master, manifestó su inconformidad con la propuesta del gobierno sobre zonas francas, pues los umbrales propuestos de exportaciones desde las zonas francas como condición para mantener el beneficio en impuesto de renta no son cumplibles con el cronograma previsto. Y sostiene que la reforma limitaría el éxito de los planes de internacionalización en curso y representaría un incumplimiento del régimen vigente bajo el cual llegó la inversión a esas zonas.

Y cuando el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, sostuvo que durante el periodo 2023-2026, la empresa perdería $12 billones para proyectos de inversión, el ministro, José Antonio Ocampo respondió enfáticamente que “la única voz oficial del gobierno en el tema petrolero es la del ministerio de Hacienda”.



La reforma establece 20% como impuesto a los ingresos de las iglesias provenientes de actividades comerciales pues las actividades de culto están exentos por el concordato del Estado colombiano con el Vaticano. Y trabajadores del sector petrolero y de zonas francas se han manifestado contra los efectos que le reforma tendría para ellos.



Frente a la critica del expresidente Gaviria al impuesto a las pensiones supriores a $13 millones, el ministro Ocampo resaltó que no hay doble tributación para ellos y que sólo afecta a menos del 1 % de los pensionados. Y a las críticas del expresidente Gaviria a los impuestos a los hidrocarburos, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolivar, señaló en su cuenta de Twitter que el expresidente Gaviria “es socio de MC2 International” [SIC]empresa offshore de hidrocarburos con sede en Panamá que contrata con Ecopetrol según #Pandorapapers”.



Beethoven Herrera Valencia

Profesor universidades: Nacional, Magdalena y Externado de Colombia