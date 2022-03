Ucrania, inmolación inútil …

En vísperas de la invasión, el presidente Zelensky dijo al canciller alemán: “conocen bien el deseo de Ucrania de pertenecer a la Unión Europea, de asegurar sus fronteras … nos gustaría ser miembros de la Otan pues garantizaría nuestra seguridad, nuestra soberanía territorial. Está fijado en la constitución de Ucrania”.

Y Scholz respondió escuetamente: “la entrada de Ucrania no está en la agenda”.

Si la decisión de EE. UU. y Europa era no integrar a Ucrania en la alianza militar (coincidente con el pedido de neutralidad de Putin), ¿por qué no se formalizó esa decisión para eliminar los pretextos de Rusia? ¿Llegarán a un acuerdo que será la misma situación previa a la invasión; pero tras destrozar el país, con centenares de muertos, millones de refugiados, y afectación de procesos financieros y comerciales?



Hablando al parlamento alemán Zelensky reprochó a Alemania no haber hecho lo suficiente para evitar la guerra: “Cuando pedimos sanciones preventivas apelamos a Europa … acudimos a ustedes, pedimos sanciones para el agresor … vimos retrasos, sentimos resistencia.Entendimos que quieren continuar con la economía ... economía ... economía. Y ahora las rutas entre ustedes y el país que una vez más trajo una guerra brutal a Europa, son alambres de púas que dividen a Europa”.



Así recriminó a los parlamentarios alemanes que por años se resistieron a romper sus lazos con Rusia sobre todo con el sector de la energía rusa.



Ahora se anuncia que Alemania ha modificado su estrategia militar y será en breve la primera potencia militar europea, convirtiéndose en el dique militar oriental de la alianza atlántica.



El canciller Scholz anunció que creará un fondo de 100.000 millones de euros ( superior al presupuesto militar ruso), adicionales al presupuesto ordinario y aumentará hasta el 2% del PIN nacional. Además levantó la prohibición de exportar armas letales y ya enviaron proyectiles antitanque a Ucrania.



Para comenzar a reducir la dependencia energética de Rusia, Scholz anunció que agilizará el desarrollo de energías renovables aumentando las reservas de carbón y gas (hace un lustro habían cerrado minas de carbón) y la construcción de dos terminales de gas natural licuado.



Scholz reconoció además que “la guerra de Putin provocó una falla en nuestra política exterior”. ¿Se refiere a los criterios de ‘contención’ aplicados desde Willy Brandt hasta el trato amigable de Merkel con Putin y la aceptación de los gasoductos para traer energía desde Rusia, en tanto que Francia avanzó en el desarrollo de energía nuclear propia?

Iniciadas las negociaciones con Rusia, el presidente Zelensky declaró: “Está claro que Ucrania no es miembro de la Otan, lo entendemos. Hemos escuchado durante años sobre puertas abiertas, pero ya hemos escuchado que no podemos unirnos”. Y concluyó con una premonición: “Si Ucrania no resiste, las armas rusas se dirigirán contra Europa. Por eso les insto a que se ayuden a si mismos ayudándonos”.



¿Ha sido conducida Ucrania a una sacrificio inútil, para aceptar finalmente los pedidos de Putin?



BEETRHOVEN HERRERA VALENCIA

​Profesor universidades: Nacional, Externado y Magdalena.