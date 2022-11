UK: Un colono al poder

El hecho de que en su sepelio el féretro de la reina Isabel fuera transportado en un vehículo Jaguar, empresa adquirida en 2008 por el grupo automotor indio Tata Motor por US$2.300 millones, obliga a recordar que la reina Victoria tuvo entre sus sirvientes a Abdul un fiel súbdito indio.

Richi Sunak centró su discurso en “honestidad y valores familiares” y así impidió el retorno de Johnson al poder, marcando contraste con los escándalos que acompañaron el gobierno del exalcalde de Londres. Y aunque las revistas sociales se han concentrado en destacar la elegancia y el estilo del vestuario del nuevo primer ministro, no se puede obviar el simbolismo que representa el hecho de que llegue a la cabeza del gobierno un hijo de inmigrantes desde la mayor colonia que tuvo el imperio británico.

El hecho de ser multimillonario y conservador no evitó que un parlamentario conservador se opusiera a la elección de Sunak argumentando que “no representa a la población blanca, mayoritaria del Reino Unido”.

Recuerda Cindy Romero que en un lustro han pasado por el cargo Cameron, Theresa May, Johnson, Truss y Sunak, inestabilidad generada por el Brexit: No se redujo la inmigración, se ha creado un lío aduanero en el Canal de la Mancha, sigue sin solucionar el problema de la frontera entre las dos Irlandas y no se ha regularizado la relación con Europa.

Al escuchar a Johnson defendiendo el Brexit como el retorno del imperio recordaba mi visita a la casa de Gandhi en Mombay donde se guarda la rueca en la que él tejía algodón para hacerse su propia ropa y no someterse a la orden inglesa de enviar el algodón a la metrópoli e importar de allí textiles y vestuario. Gandhi además invitó a los jóvenes a recoger agua del mar para obtener sal y no pagar el impuesto por la sal a los ingleses; y por esas prácticas fue llevado preso, siglo y medio después de que David Ricardo proclamara las ventajas del libre comercio.

El hueco fiscal actual es de más de 60.000 millones de euros y los analistas comparan las restricciones fiscales anunciadas con las que se aplicaron tras la segunda guerra mundial. Tras reconocer oficialmente que el país esta en recesión, con una inflación del 11%, el ministro de Economía, Jeremy Hunt, aumentó el salario mínimo casi 10% y presentó el plan fiscal, con una subida generalizada de impuestos y recortes en el gasto público.

Los ciudadanos que ganaban hasta 170.000 euros anuales pagaban 45% de impuesto, y ahora se pagará desde ingresos de 143.000 euros. Los trabajadores comenzarán a pagar 30% de impuesto si superan los ingresos de 12.570 libras anuales y quien supere el umbral de 50.000 pagará 40%, al tiempo que rebajaron a 6.800 el mínimo exento que estaba en 13.700 euros y con ello el gobierno espera aumentar el recaudo en 28.000 millones de euros.

¡Reino en sombras!

Beethoen Herrera Valencia

Profesor universidades: Nacional, Magdalena, Externado.