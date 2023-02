Volver a Venezuela (II)

En orden a crear un clima de confianza y seguridad en las relaciones entre Colombia y Venezuela, se firmó el Acuerdo de Inversiones el cual estableció que la expropiación sólo procederá por necesidad, por interés público o interés general de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada parte, respetando el debido proceso y con justa compensación o indemnización, siempre que tales medidas no sean tomadas de manera discriminatoria.

En razón de las sanciones internacionales que se han aplicado a Venezuela no se usan tarjetas de crédito, ni opera el sistema SWIFT, de modo que los empresarios abren cuentas en Colombia, Panamá y Puerto Rico para pagar a través de ellas. Por ello es muy positiva la reapertura de relaciones entre bancos de Venezuela y de Colombia buscando garantizar mecanismos eficientes de pagos por las exportaciones.



¡Esto último es el principal factor de preocupación de las empresas que buscan exportar de Colombia a Venezuela!.



Hay aceptación generalizada del peso colombiano en el lado venezolano y no existe el bolívar como moneda física, y como en 2018 se eliminó la ley de delitos cambiarios, el peso y el dólar son aceptados legalmente. Como muchos pobladores tienen doble ciudadanía abren cuentas en bancos colombianos y desde ellos hacen sus operaciones.

El gobierno colombiano creó el Régimen Especial en Materia Tributaria Económica y Social (Ley 1955 de 2019), que establece una tarifa general de renta del 0% por los primeros 5 años y del 50% de la tarifa general de renta durante los 5 años siguientes y aplica igual para la retención en la fuente y autorretención a título de impuesto sobre la renta. El requisito es aumentar en 15% el empleo directo y mantenerlo en el periodo de vigencia del beneficio y esto podría incentivar a empresas fronterizas (que se inscribieron hasta 2022), a proyectarse al mercado venezolano.



Se ha detectado en Aragua, Carabobo y Cojedes el hongo Fusarium Raza 4 que afecta a las plantas de banano y plátano y constituye un serio riesgo para las plantaciones en Colombia si llegare a ocurrir que el hongo pase la frontera. Por ello se han adoptado medidas de control sanitario.



Cabe esperar que la distensión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que ha permitido la mutua liberación de presos y el retorno de la petrolera Chevron a Venezuela, avance hacia una normalización de las relaciones y al levantamiento de las sanciones que hasta ahora dificultan el tráfico aéreo, la operación de los mecanismos de pago y la seguridad de las inversiones.



Colombia ha dado todos los pasos para normalizar las relaciones comerciales, de inversión y migratorias; pero mientras Venezuela no se reactive, el proceso enfrentará debilidades. Ojalá los diálogos entre el gobierno y la oposición que se reanudaron en México y las próximas elecciones generales en Venezuela generen nuevos consensos que permitan consolidar los procesos en curso.



Beethoven Herrera Valencia



Profesor Emérito Universidad Nacional y de las universidades Javeriana y Magdalena.