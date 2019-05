La inclusión es inversión

La construcción de un país más incluyente es una tarea en la que todos debemos participar. En la Andi hemos entendido que solo si somos capaces de incluir poblaciones vulnerables, excluidas tradicionalmente de las dinámicas de crecimiento, en las cadenas de valor de empresas formales, lograremos ser el país más competitivo de la región.

Por esto, llevamos ya cerca de cinco años desarrollando nuestra estrategia de Competitividad Inclusiva, que busca precisamente que las compañías se inspiren y decidan emprender este largo camino de la inclusión. Hoy, podemos decir con orgullo, que cerca de 200 empresas ya incluyen de manera efectiva y eficiente, tanto poblaciones como personas en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y en ruta de reintegración, minorías étnicas y Fuerza Pública retirada, en sus cadenas de valor, generando no solo oportunidades para estas poblaciones, sino mejoras en los indicadores del negocio.



Una pieza importante de nuestra estrategia es la Lista de ‘Empresas INspiradoras’, la cual busca resaltar a las organizaciones que resuelven desafíos sociales como parte integral de su modelo de negocio. Esta Lista la lanzamos el año pasado y nos encontramos con empresas que fortalecen a pequeños productores de leche y les compran su producto, logrando así un mayor control de la cadena de suministro a precios competitivos, a la vez que mejoran los ingresos de poblaciones de productores vulnerables.



También hallamos compañías que abastecen de energía a zonas no interconectadas, encontrando un nuevo segmento de mercado que aumenta sus ingresos a la vez que mejora la calidad de vida de poblaciones vulnerables. Otras empresas emplean personas en situación de discapacidad, lo que les ha generado menor rotación de personal, mayor productividad y reducción de impuestos.



Este año, en la segunda versión de la Lista encontramos que hay un número mayor de organizaciones que le están apostando a inversiones sociales más estratégicas que crean valor para la sociedad y para los negocios.



En comparación con el 2018, que recibimos 77 postulaciones, este año llegamos a 103. Empresas de todos los tamaños y, prácticamente, de todos los sectores atendieron nuestro llamado, lo que demuestra que en el sector privado no solo hay voluntad por construir un país más incluyente y reconciliado, sino que ya existen muchas iniciativas exitosas.



Ahora, desde la Andi y la Fundación Andi, en alianza con Portafolio y FSG (consultora fundada por Michael Porter y Mark Kramer, autores de la teoría del valor compartido, y que se especializa en temas de estrategia, evaluación e investigación para generar cambios sociales) nos daremos a la tarea de revisar cada una de estas postulaciones. En agosto próximo, durante el Congreso Empresarial Colombiano que la Andi celebrará en Medellín, entregaremos el reconocimiento a las empresas seleccionadas.



Esta Lista, además de resaltar empresas, es un llamado para que llevemos a otro nivel la discusión sobre los temas sociales desde el sector privado. Un nivel en el cual seamos capaces todos de pensar distinto y arriesgarnos a ser INCLUYENTES como una nueva manera de hacer negocios en Colombia.