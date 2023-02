14 de febrero

Curiosa fecha esta. El mismo día terminamos de pagar cesantías, celebramos el amor y, este año, el Presidente llama a sus seguidores a las calles para apoyar sus reformas.

El pago de las cesantías es una cosa que las empresas ya dan por descontado y lo hacen con mucho juicio desde hace muchos años.

Se estima que el año pasado se recaudaron cerca de $10 billones de pesos por más o menos 9,6 millones de personas. Este año el número será similar y se espera un mayor recaudo. Mucho de estas cesantías se usan para compra de vivienda, remodelación y educación, y realmente no tanto como un ahorro de empleo en caso de quedar cesante. Esa es la verdad.



San Valentín, celebración que se acusa de “importada” –como si las otras no lo fueran-, es cada vez más importante en la cotidianidad de las personas.



Desde regalar un diente de león tomado del suelo, hasta un ramo de rosas de Don Eloy, sumado a chocolates y vino, es un dinamizador del comercio y una costumbre que cada vez se arraiga más. Bienvenida la celebración del amor, con poesía, rosas, música y luz tenue.



Para nadie es un secreto que la economía se está ajustado. El comercio y el gasto de los hogares cae, la inflación sigue aumentando, las tasas de interés hacen que pagar los créditos sea cada vez más difícil para muchos y la caja de las empresas comienza a verse golpeada.



Así que los aportes a cesantías son un ingreso que muchos hogares esperan para usarlo de la mejor manera y San Valentín es un pequeño bálsamo ante el aumento de precios. Claro, el gasto será menor, más seguramente se celebrará.



Las marchas, son otra cosa. La idea de una democracia de calle, de manifestaciones, de marchas, es un reto para toda la economía porque afecta el tráfico, el comercio y hasta la productividad laboral de muchas empresas.



Esto en adición a las implicaciones políticas que tiene, donde diversos analistas están pendientes de estudiar si sale mucha o poca gente y eso qué interpretación tendría, sobre todo frente al rol del Congreso de la República y las reformas que se están presentado.



No es fácil para los legisladores debatir, con una parte de la opinión pública en la calle, presionando por un resultado. La democracia participativa no es democracia coercitiva.

Hoy es un día particular. Las empresas terminarán de cumplir con su deber de proteger el futuro de sus empleados, los enamorados de celebrar el amor y la pasión, mientras que algunos ciudadanos salen a las calles a apoyar al Presidente y al día siguiente, otros, a hacerle oposición.



De lo que pase las marchas dependerá mucho de lo que la gente piense que puede ser Colombia en 2023, bien sea más cerca de las cesantías o de seguir celebrando el amor con calma.

CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar