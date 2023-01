Ahorrar es sacrificar, esa es la clave de todo. No es buscar el menor precio, ni mucho menos guardar el dinero que quede a fin de mes, porque casi nunca queda.



El ahorro debe ser el gasto más importante de las familias.

Frases como “compré en tal sitio y me ahorré una plata”, muestran lo poco que sabemos del ahorro.



Ahorrar no es pagar menos (aunque para la RAE, sí). El ahorro es el sacrificio de gasto presente para gasto futuro, bien sea un proyecto definido o en una eventualidad, cosa que los colombianos poco hacemos y me incluyo.

Cuando me preguntan qué le recomiendo a los colombianos en 2023 con una inflación alta, mi respuesta es ahorrar, haciendo una cosa contra-instintiva: lograr que el primer “gasto” del mes sea el ahorro; es decir, al comenzar el mes, por cada millón de pesos que tengamos de ingreso, guardemos $1.000, $5.000, $10.000 o lo que cada uno considere que sea posible y coherente con las metas que se ha puesto.



Y al decir guardar, es tomar es dinero y ponerlo en un sobre, bajo del colchón, el banco o donde sea, para que no esté disponible para gastarlo y así lograr tener ese dinero de reserva o como parte de una inversión que queremos hacer, logrando un hábito.

Para mí, eso es ahorrar o debería serlo. Un buen ejemplo son los aportes a las pensiones.



Algunos políticos en la región han dicho que las pensiones no son ahorros de las personas, porque no los pueden sacar cuando quieran, lo cual obviamente desconoce el sentido del ahorro pensional (guardar dinero para cuando ya no tenga ingresos laborales) y demuestra que piensan que las pensiones son igual a una cuenta de ahorro o al colchón de la casa.

Espero que, en el fondo, sí comprendan que la plata que cada persona ahorra de las pensiones es intocable hasta la edad de jubilación, para evitar poner en riesgo su futuro ingreso y es por eso lo aportes son obligatorios, regulados y sin acceso antes de cierta edad. De lo contrario, muy pocos ahorrarían para su vejez.



Históricamente lo hemos hecho pagando créditos como el hipotecario, porque (por alguna razón que aún no es del todo clara), los colombianos ahorramos endeudándonos; quizá por la misma obligación que se causa.



El 2020 nos debió haber dejado esa cultura, costumbre, hábito, más no fue así, como en esta columna lo dije hace varios años: la gente no va a cambiar su comportamiento por una restricción.

Tan pronto pasaron los aislamientos, salimos a comprar como si el mundo se fuera acabar, generando una mayor inflación y desembocando la necesidad de comprar antes que los precios suban más, metiéndonos en un espiral inflacionario. ¿Por qué?, porque pensamos que ahorrar es comprar barato y no comprar tanto hoy para poder comprar mañana.



CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar