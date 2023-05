Entre domicilios y servicio

Tengo esto atorado hace rato. Según RADDAR, el 31% de las personas pidieron domicilios el mes pasado; lo que muestra la importancia de esto para las empresas y los hogares, más aún, después de los confinamientos (en 2019 no llegaba al 20%.)

Desde el servicio al cliente, tener un error de servicio de 1 de cada 100, de cada 1.000, o de cada 10.000, es una cosa comprensible, aceptable y manejable, si y sólo sí no le preguntan a esa persona a la que se le falló con el servicio, donde la falla sería del 100%.

Los domicilios no son sólo para que el que no quiere salir, también para aquellos que no pueden, que no tienen el tiempo y/o que están organizando otra cosa mientras llega el pedido, como puede ser la festividad del día de la madre que tendremos esta semana.

Donde, si el almuerzo no llega o llega mal, se afecta toda la celebración y hay que improvisar, pese a la piedra que usted tenga.

Los restaurantes la han visto dura desde los confinamientos y, los domicilios se han convertido en un canal fundamental para sus ventas, y sería bueno que piensen en lograr dos temas: el 100% de cumplimiento en los servicios para no afectar a esa persona que confió en ellos y, una bastante más polémica, que tienen los mismos precios en el restaurante que el servicio de domicilios.

Esto lo digo por una vivencia personal: en los últimos meses he pedido a un restaurante y 7 de cada 10 pedidos han tenido algún problema; lo que me deja con dos opciones: o soy el ser más de malas en este tema, o bien, muchos más clientes tienen ésta misma situación. Claro, a más frecuencia de uso, más posibilidad de que algo salga mal.

Comprendo que cuando uno tiene miles de clientes, fallarle a uno es poco, más para él es todo, un mal genio, una frustración y una decepción. ¿Qué por qué sigo pidiendo al mismo restaurante?, porque me gusta y tengo un vínculo emocional fuerte con él.

Por otro lado, si uno va a un restaurante con un alto nivel de servicio, es completamente lógico pagar por eso; más, si pide un domicilio a ese establecimiento, no tiene lógica que le cobren por ese servicio no prestado, lo que hace que los precios debiesen ser más baratos, ¿o no?

Comprendo la lógica de mantener precios iguales para evitar que la gente sólo pida domicilios (cosa que no ocurriría), más en este punto tienen una gran oportunidad de mejora.

Ningún servicio es perfecto ni existe un consumidor que no sea exigente, y por eso es fundamental que el mundo de los domicilios mejore continuamente y que los precios de los restaurantes representen el servicio que ofrecen. No debe ser tan difícil de solucionar: es solo pensar en el cliente.

Camilo Herrera Mora

Fundador de RADDAR.