Falta Marketing

A Colombia le ha faltado Marketing de ‘Estado’. Los políticos se dedican a prometer en campaña, a defender sus obras en el cargo o a hacer oposición si perdieron las elecciones. El marketing político (realmente publicidad electoral), ha movido las emociones de las personas, sabiendo que la gente siente más de lo que piensa, y por años las votaciones en Colombia han sido emocionales.



(Lea: Una columna incómoda)

Las personas no votaron por un programa o una idea, sino en contra de alguien, dejando atrás los debates que debíamos tener sobre la realidad del país y esto nos alejó profundamente de la idea de la una democracia representativa, porque lo que termina representando es el miedo o el odio.



(Lea: Sabíamos que iba a pasar)



Los candidatos y posteriormente funcionarios se dedican a recitar números y porcentajes sin muchas veces tener claridad de lo que están diciendo, causando que la gente crea lo que dicen -en muchos casos-, sin fundamento alguno. En el gobierno, se dedican a hacer publicidad (mal hecha) de sus ejecuciones o, a ir a la plaza pública a seguir prometiendo cosas, que en muchos casos saben que no pueden cumplir, manteniendo vinculo emocional con sus bases y después culpando a alguien por no haber cumplido.



(Lea: El mensaje y el tonito)



El país requiere un trabajo de marketing de estado de largo plazo, donde se puedan mostrar los grandes avances que hemos logrado por décadas, y que desafortunadamente se han detenido en los últimos años: el PIB por persona ya no crece con la misma dinámica de las últimas dos décadas, y eso causa que los jóvenes hoy no sientan el gran cambio del que se habla, porque ellos no lo han vivido.



Recientemente, un sector de la población ha vivido ‘tusas’ electorales, como ellos las llaman: la pérdida del referendo de Paz, la caída del refrendo anticorrupción e inclusive la pérdida de Fajardo en primera vuelta presidencial, y estas elecciones pueden dejar otra más.



Miles de personas han marchado y han puesto al gobierno contra la pared, creyendo que ganaran en las próximas elecciones, pero esto no es seguro; los paros dejan muchas frustraciones, y esta potencial nueva tusa consolidaría al paro y al bloqueo como forma de ‘participación democrática’ de hecho: si no ganó en elecciones, ganó en la calle.



Sería prudente crear una institución independiente, o darle por ejemplo al Banco de la República o al Dane esta misión: la de contarnos y contarle al mundo los cambios que ha tenido el país y por qué hoy estamos mejor que hace 30 años, cuando escribimos la Constitución. Necesitamos Marketing de Estado que cuente el cuento como lo hizo Corea o Singapur.



Hemos mejorado mucho en las últimas décadas, pero poco en los últimos años, y debemos asegurar que podamos seguir mejorando por muchas décadas más. Por eso, hoy más que nunca, ‘el cuento que no se cuenta, no cuenta’.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar

camiloherrera@raddar.net