¿Fracasó el Icetex?

Hace poco encontré en el Dane que en Colombia 3,8 millones personas son profesionales. Entonces, busqué cuántas personas ha financiado el Icetex en su historia y quedé sorprendido: en sus 70 años, se estima que ha financiado a 5,2 millones de personas, de la cuales unos 2,5 millones se habrían graduado.



Es decir, que cerca de la mitad de los profesionales en Colombia fueron financiados por este sistema; Eliminando los que han muerto y algunas inexactitudes de las bases, entre el 40% y 50% de los profesionales se han beneficiado: el dato es impresionante.

Igual, le dan palo porque dicen que su modelo ha afectado a miles de personas, pero ha beneficiado a millones más. Comenzar a trabajar y de entrada comenzar pagando un crédito claramente es duro y más si no se consigue empleo; pero, ese joven estudio 5 años sin tener que sacar plata de su bolsillo o del de su familia y asegurando un mejor ingreso en su futuro.

Para comprender este modelo, les cuento que un banquero le dijo al director del Icetex, Manuel Acevedo, que ellos compiten en desventaja en el crédito educativo, a lo que esté le responde: “si un papá va a un banco a pedirle un crédito para su hijo, ustedes se lo dan porque conocen su historial crediticio y debe comenzar a pagar ese mismo año; nosotros, le damos el crédito al hijo - no al padre - y le pagamos a la universidad 10 semestres sin que haya ningún pago durante ese periodo, confiando 100% en el joven y en su futuro, sin que tenga historial crediticio”. Esta es la clave del juego, no solo porque son modelos de financiación diferentes, sino porque parten de la premisa de la confianza en el joven y no en el historial del padre.

Claro, nada es perfecto y en 70 años han pasado muchas cosas. En los datos se puede ver que hay deserción universitaria, quitándole las oportunidades a otros por los problemas que se les hayan presentado en el algún momento, como tener que salir a trabajar o haber perdido materias en el estudio.

Hoy el Icetex es señalado de ser ‘culpable’ del endeudamiento de miles de jóvenes, pero nada se dice de los millones que ayudó a volver profesionales. Afortunadamente ya comienzan a darse cambios, como que sólo se pueda pagar hasta con el 20% del salario, que se pueda pagar por 20 años o se condone la deuda y hasta que no genere reporte en Datacrédito.

En campaña presidencial es fácil criticar alguna institución que tenga mala imagen, porque ante semejante éxito institucional lo que les ha faltado es cacarear esos logros a todo pulmón: por eso decir que el Icetex es un fracaso, es callar la historia de más de 2 millones de colombianos que hoy tienen un mejor ingreso para ellos y sus familias.

Camilo Herrera Mora

Fundador de Raddar