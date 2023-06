Frustraciones

“Es mejor pedir perdón que permiso”, es una idea que nos autojustifica a hacer las cosas dentro de las normas esperando que, si las cosas no salen bien, se busquen las formas para volverlas correctas.



Las reformas que pasan por el Congreso son muy importantes y el afán de lograr un debate antes que acabe la legislatura está llevando al gobierno y congresistas a cometer errores de forma, de fondo y constitucionales, causando que la gente crea que “ya pasaron” y dejando todo a revisión de la Corte Constitucional, como lo han hecho otros gobiernos anteriormente.



Por la forma en que los medios de comunicación informan, caen en la trampa de decir “se aprobó la reforma”, cuando en realidad se aprobó en uno de sus cuatro debates, generando desinformación en la gente. Ir ganando el partido en el primer tiempo 1 a 0, sabiendo que vienen 3 tiempos más, es saber que nada es seguro.



Esto seguramente tiene réditos políticos para el gobierno, porque sus votantes pueden pensar que se cumplió con lo dicho en campaña; sin embargo, es más una bomba de tiempo que se va generando en la opinión pública: si la gente cree que algo “ya pasó” toma decisiones y si después esto cambia se genera un nivel de frustración inmanejable para las instituciones, porque es más “un deber cumplido” que un hecho real.



La estrategia de aprobar las reformas antes que se caigan por términos, es tan equivocada como la de anunciar que vienen más reformas, porque la opinión pública sigue viviendo en el mundo de los “anuncios”, sin hechos reales que transformen sus vidas. Así, las elecciones de octubre no serán como muchos esperan, porque de espejismos no vive la gente.



Esta creciente frustración, causada por la estrategia política y la desinformación generada, no sólo continuará rompiendo la coalición de gobierno, sino que dejará todos los errores en manos de la Corte Constitucional, generando una enorme presión en esta Institución, que inevitablemente será un blanco político por lo que diga.



Bien sea por devolver las reformas por inconstitucionales y vicios de trámite, por encima “de la voluntad del pueblo que votó por el cambio”, argumento oportunista a sabiendas que el error estuvo en el contenido y las formas de pasarlas en el congreso. O bien, porque la Corte las apruebe por la presión de política o de la opinión pública.



No hay que pasar las reformas por pasarlas, hay que hacerlo de manera correcta, dialogando entre las fuerzas políticas del 50,4% y el 49,6%, para llegar a las reformas que necesitamos y queremos todos.



Desde ya debemos comprender, estimar y anticipar las presiones que se van a gestar contra la Corte Constitucional, acusándola de ser “antidemocrática” por defender la Constitución y las leyes, y por no permitir que las cosas se hagan mal “pidiendo perdón y no permiso”.



CAMILO HERRERA MORA

​Fundador de Raddar