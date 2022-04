¿Hay que dar utilidades?

Las empresas dan utilidades y esto molesta a muchos, más si son grandes empresas, porque piensan que esto es malo porque hace que unos pocos se enriquezcan. Esta es, quizá, la mentira más peligrosa de la actualidad.

Las empresas deben dar utilidades, no para hacer más ricos a sus dueños, sino para crecer y mantenerse en el tiempo. Una tendera de barrio, un vendedor de plaza o un comerciante ambulante buscan tener utilidades para poder comprar más cosas para vender. Un campesino sabe que los cultivos deben generar ganancias y así poder volver a sembrar.



Por esto, la absurda idea que las utilidades sirven para hacer más rico a los ricos olvida que más 5 millones de negocios que hay en el país son MiPymes que deben dar utilidades o desaparecerán.



Si una empresa da utilidades puede crecer sin pedir préstamos. Para crecer y vender más, se necesitan más insumos, más personal, más puntos de ventas y esto se hace con más dinero (préstamos, más capital o utilidades). En la legislación colombiana, si la empresa tiene pérdidas, puede quedar en causal de disolución, es decir, que en algunos casos se tiene que cerrar: las empresas por ley en Colombia deben dar utilidades o por lo menos mantenerse en la hipótesis de negocio en marcha.



Ahora que las empresas publican sus balances de 2021 y declaran renta, los medios de comunicación nos cuentan cómo les fue y en vez de alegrarnos porque crecen y dan utilidades, algunos las atacan por hacerlo; muchas personas creen que si una empresa tiene utilidades por 100 pesos, ese dinero va directamente a los socios a hacerlos más ricos, cuando en realidad $32 son impuesto de renta, $10 van a reserva legal (si, por norma no se pueden repartir el 10% de las utilidades y se deben guardar como capital) y lo normal es que los empresarios sólo repartan la mitad de las utilidades restantes (±$24), dejando el resto para inversión y caja para el siguiente año.



Los bancos, que algunos atacan, informaron utilidades por $16,1 billones de pesos en 2021, lo que puede sonar escandaloso; más visto en detalle, es el 1,1% del ingreso por persona en Colombia; y esas utilidades son sólo el 1,9% de sus activos de todos los bancos y el 13,4% del patrimonio.



Para tener una idea, por los bancos pasaron $9,1 miles de billones y sólo ganaron como el 0,18% de lo que movieron, sin mencionar la cantidad de empresas y personas que ayudaron a crecer.



Una empresa que no da utilidades no paga impuesto de renta, busca dinero para crecer, pone en riesgo el pago de sus deudas, los empleos que genera y los productos que mejoran la calidad de vida de los consumidores. Por eso deben dar utilidades, o dejan de ser útiles.



CAMILO HERRERA MORA

CEO de Raddar