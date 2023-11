Justos por pecadores

Las señales son claras: la gente está armando Navidad a mediados de noviembre porque necesita que se acabe este año pronto

El freno era esperado. Sabíamos que habíamos crecido mucho, que el Banco de la República subió tasas para frenar la economía, pero la caída de la inversión ha sido enorme y la del gasto amplio de los hogares ha sido enorme.



Las altas tasas de interés tienen un papel determinante en esto, porque hacen que personas y empresas prefieran no endeudarse y que ahorren; más esto ya pasó, cuando los CDT estaban a tasas del 15% y esta ventana se cerró. Sin embargo, quedo abierta otra, que vale la pena analizar: la cartera morosa.



Desde el segundo semestre de 2022, muchas personas comenzaron a endeudarse y los bancos les daban crédito “sin mayor problema”, esperando que las cosas fueran bien en la economía; al aumentar la inflación, algunos dejaron de pagar sus deudas, causando que la cartera morosa crezca al 42,7%, llegando a ser cerca del 5% del total de la deuda de los hogares con los bancos.



¿Qué pasó?, ¿si los bancos siempre son cuidadosos con esto? Que las reglas cambiaron.

Hay cambios que son lentos y que son difíciles de anticipar; esto ocurrió en el mercado por las normas que “de buena fe, quería ayudar a los clientes bancarios”: los auxilios de cuotas congeladas durante los confinamientos, la ley de “borrón y cuenta nueva”, ahora la ley de “no molestar” y el cambio en el SERLAF y la tasa de usura, causaron que los bancos fueran “más laxos” para dar créditos, porque no tenían la historia de sus nuevos clientes, que cambiaron su comportamiento por las ayudas en la pandemia y las nuevas normas, más el cambio en usura, poniendo a muchos bancos en serios problemas de ingreso.



Para muchos los bancos son malos, porque prestan caro y a pocos. Quizá eso sea verdad, más los datos de hoy demuestran su forma de actuar: la gente no está pagando, y si la gente no lo hacen, todos se van a afectar.



Los bancos deben conseguir los recursos para prestar y eso les cuesta; colocar créditos, cuesta; cobrar los créditos, también. Lo que hace que deban prestar a tasas altas, porque nuestro mercado ahorra poco; si no le pagan, las tasas no van a bajar y van a ser mucho más cuidadosos para prestar.



Un 5% de cartera mala parece poco, más con un crecimiento tan rápido, prende muchas alertas. Esto frenará aún más el gasto de los hogares y quizá los créditos a las empresas.



Las nuevas normas pueden hacer pensar a muchos que los bancos tendrán menos cuidado, no podrán cobrar tan fácil y algunos se pueden aprovechar de eso, afectando a todos: ese es el riego de hacer normas para “proteger al consumidor” y que terminan afectándolo.



Camilo Herrera Mora

Fundador de Raddar.