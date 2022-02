La incomprendida inflación

El aumento de precios es un enorme privador de libertad de decisión en las personas, y nosotros los economistas lo seguimos viendo desde un indicador que tiene limitaciones y que debe buscar la forma de contarnos cada vez mejor la historia.

La inflación anual en enero de 2022 llegó casi al 7%, lo que puede significar muchas cosas: (1) que los precios aumentaron un 7% en un año, pero eso no es verdad porque se refiere a la canasta de precios que mide el IPC y que supone que todos los meses compramos lo mismo y en los mismos lugares, lo cual no es cierto. (2) Que las personas perdieron un 7% de capacidad de compra, lo cual tampoco es cierto, porque se dio un aumento de salarios a comienzo de año entre 5,6% y 10%, lo que puede que en muchos casos haya logrado compensar el aumento de precios. (3) Que el mercado ya subió de precios, porque siempre lo hace en enero, más todo indica que las alzas van a continuar.



Si bien la inflación a enero era de 6,95%, la inflación en las cosas que compramos todos los meses fue de 13,5%, la de alimentos 16,9%, los precios en las tiendas de barrio crecieron un 17,6% e incluso el mercado costo más de un 18% adicional. Por eso, al ver que la inflación fue solo del 7%, no lo pueden creer y sienten que los estamos engañando.



Perder capacidad de compra es perder libertad y eso afecta de manera profunda la calidad de vida de las personas y su percepción sobre cómo están las cosas, y para muchas personas, muchos productos han subido de precio más de un 7% en un año y lo que dice el Dane no les cuadra, pese a lo que hace esta institución es de primera calidad y siguiendo las normas internacionales.



Por esto, es necesario que nos esforcemos más en explicarle a las personas sobre los cambios de precios en el mercado, para que sepan que el problema no es sólo de ellos y que no es culpa de alguien en particular. Porque sigue tomando carrera la idea que el Dane miente y que los aumentos de precios son culpa del gobernante de turno.



Si logramos contarles a las personas, con apoyo de los medios de comunicación que no sólo hay una inflación y que hay otras que explican mejor lo que nos pasa, podrán entender mejor que pasa, sentirse reflejados en ese dato y creer más en las instituciones y sus posibles soluciones.



Es cierto que el IPC es medición técnica de primer nivel, pero necesitamos que el Dane y los medios de comunicación trabajen urgentemente en conjunto para contarle mejor esta historia a las mamás, que cada vez que van al mercado, sienten como sus pesos les rinden menos cada día.



CAMILO HERRERA MORA

Fundador Raddar.