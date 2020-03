Por un barril barato

La guerra de promociones llegó al petróleo. Al igual que en otras cosas, la lucha por mantener las ventas llegó a este sector, con el enfrentamiento de dos gigantes, que afectará profundamente a los pequeños productores, como siempre pasa. Ante el freno de la economía China, este país ha dejado de comprar petróleo, causando una caída en el precio; esto empeoró porque Arabia Saudita y Rusia decidieron bajar aún más los precios para asegurar que le pueden vender sus barriles a Estados Unidos, que es el principal comprador; esto tiene sentido para ellos, porque deben vender lo que producen para que sus economías funcionen, pero eso afectará profundamente a muchos países, incluidos nosotros.

Una caída del precio del petróleo tan profunda la hemos visto pero a velocidades distintas: en noviembre de 2001, en diciembre de 2008 y enero de 2015, cuando por diferentes cosas, ese precio cayó y desembocó una subida del dólar en Colombia, que es lo que pasó ayer, y que es el primer golpe que vamos a recibir en el gasto de hogares.



El segundo golpe viene por la caída de las compras por internet, que afectarán la sensación de libertad de las personas, porque cada compra le saldrá más cara, y esto sumado al error de pensar que el valor del dólar define si la economía esta bien o esta mal, causará que la confianza del consumidor en marzo tenga un freno importante.



El tercer golpe vendrá por las importaciones; muchos de los productos que traemos subirán de precio y habrá desabastecimiento en los que vienen de China, lo que hará que nuestra producción sea más costosa y subirán lo precios, debido a que muchas de las empresas dependen de insumos que vienen del exterior.



Devaluación, menos compras online, pérdida de confianza del consumidor, menos compra de bienes durables como carros y tecnología, y finalmente un efecto en producción, que le puede pegar al empleo y a la inflación al mismo tiempo; esta visión casi apocalíptica es bueno tenerla presente, porque es lo que puede pasar si la pelea entre árabes y rusos dura mucho, lo cual no parece muy probable, porque a ninguno le conviene.



Si esto pasará, y la lucha se prolongará en el tiempo, podríamos ver efectos aparentemente extraños: China y Estados Unidos creciendo más con un petróleo barato, un aumento mayor del precio del oro como inversión segura en los mercado, una fuerte desmotivación a energías limpias que aún son más costosas, y un posible aumento de la migración venezolana, que se verá en serios problemas al ser el décimo productor mundial de petróleo; al mismo tiempo veremos serios problemas en Ecuador, El Salvador y Panamá que están dolarizados; sin contar, el inesperado efecto sobre Argentina.



Esta guerra de promociones de petróleo le pegará muy duró al mundo y sobre todo al vecindario latinoamericano, en un momento de movilizaciones sociales e inconformismo con la clase política.



Por esto es fundamental mandar dos mensajes claros: esto no es culpa de Colombia y el país hará todo lo posible para que esto no le pegue tan duro a su bolsillo. La tormenta pasará.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar.

camiloherrera@raddar.net