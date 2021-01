¿Qué es lo público?

Es uno de los tantos términos que usamos sin ton ni son, como lo social, lo justo o la igualdad, dejando que se vuelvan tan comunes, que se transforman en abstractos incomprensibles.



Lo público, es lo que es de todos y que fue construido con nuestros aportes. Un parque, es público; un cinema, no.



Más, no con esto, se puede decir que un bien público es uso gratuito y libre, porque los servicios públicos – por ejemplo, dependen de cuánto se usen y en que condiciones. Esta misma situación se presenta con una cancha de fútbol, donde no pueden jugar 100 niños al mismo tiempo en ella.



Estos aportes, son los que llamamos “impuestos”, quizá la palabra más odiosa de la jerga económica, porque suena a que nos “imponen”, “obligan”, “nos toca pagar”; y si bien es cierto que es así, también es cierto que son una contribución, una retribución por usar los bienes públicos que se crearon hace tiempo para nuestro bienestar y progreso, bien sea para crear más capital (como hacen los empresarios) o para el beneficio personal como hacemos las personas.



En alguna medida, son como un peaje que debemos pagar por usar estos bienes, con la particularidad de que no todos pagamos igual, pese a que tenemos el mismo derecho de usarlos.



Claro, a casi nadie le gusta pagarlos, porque la gente no se da cuenta que al mes, por cada 100 pesos que gasta, debe pagar 9 pesos en impuestos; pero lo que la gente no sabe o recuerda, es que al mes el gobierno le devuelve 16 pesos en muchos servicios, que nos serian imposibles de pagar si lo hiciéramos cada uno: pagar 9 pesos y recibir 16 pesos es, de lejos, un buen negocio.



Algunos dirán que se roban nuestro dinero, lo cual es cierto desafortunadamente, no es del todo verdad; se dice que el valor de la corrupción en Colombia es de 50 billones de pesos al año, lo cual no es correcto, sino es una mala lectura de un informe de la Contraloría (“Grandes Hallazgos”, septiembre de 2014 a agosto de 2018), donde se evidencia fácilmente ese valor es el de todo el presupuesto impactado por la corrupción, pero no el valor de la misma; es decir suma todo el valor de la obra y no solo el de la coima.



Esto lo digo, porque he conocido a muchos servidores públicos que son honestos, dedicados y trabajadores, pese a lo que muchas personas dicen en la calle de ellos.



Colombia tiene un enorme problema de corrupción, pero es mucho más grande el logro de estos servidores públicos, en todos los niveles, en las alcaldías, gobernaciones y entes nacionales, que se puede ver en las obras públicas que se han hecho y más recientemente en la capacidad del sistema de salud, al que también muchos atacan sin entenderlo.



Lo público es confuso para muchos, porque sienten derechos sobre él, pero no deberes, y eso causa un enorme desequilibrio: todos piden y pocos dan, haciendo que cada vez sea más difícil que sea más grande y justo. Lo público es de todos, y debemos cuidarlo.

​

​Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar.

camiloherrera@raddar.net