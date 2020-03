Quién podrá salvarnos

Cada problema, trae su solución. Esta es la tercera crisis grande en el gasto de los hogares que vivimos este siglo. El fenómeno es parecido: bajos precios de petróleo, devaluación y precios creciendo.

En 2008-2009, el golpe vino de la crisis financiera que provocó la caída del petróleo cayera, y en Colombia ya veníamos en un aumento de la inflación; en 2015-2017, vino por la gran caída de la cotización del petróleo, El Niño y el paro camionero.



En la primera nos demoramos casi 5 años para recuperar el gasto por persona y, en la segunda, 4 años. Esta crisis, viene de un virus externo, con la gente en casa, el comercio cerrando, el empleo reduciéndose, la devaluación creciendo a una enorme velocidad y los precios comenzando a subir, causando lo que llamamos un “choque de ingreso”. Esta vez, los restaurantes, la industria del entretenimiento, la cultura, el turismo y el ocio, son golpeados fuertemente.



Lo que nos lleva a la pregunta fundamental en este momento, “¿Qué salvo las dos caídas anteriores?”, y la sorpresiva respuesta es: el comercio. En 2008-2009, las tiendas de barrio, panaderías, droguerías, misceláneas, plazas de mercado y supermercados, se unieron a los esfuerzos de las grandes cadenas, para hacer descuentos y dinamizar el mercado, crear medios de pago, fortaleciendo el “fiado” y ayudando a los hogares a salir de ese hueco.



En 2015-2017, fue el ecosistema de precios bajos, liderado por los hard discounts (D1, Ara, Justo & Bueno), los que le salieron al paso al momento y redefinieron el comercio, dando cercanía a los hogares, pasando de la ecuación de “Bueno, Bonito y Barato”, a “Barato, Cerquita y Rápido”.



Ahora son los domicilios los que van a salvar la patria. El ecosistema de compras por plataformas (Rappi, Domicilios, Merqueo, UberEats), por WhatsApp, Instagram, Facebook, Comercio Electrónico, llamadas telefónicas y nuevamente la tienda de barrio, permitirán en alianza a muchos restaurantes, almacenes, supermercados, droguerías, EPS, y hasta bancos con pagos en línea, redefinir los canales de compra en el mercado, mantener el empleo, jalar la producción y ayudar a pasar la tormenta seca en la que estamos y pasemos a la segunda fase de la crisis: la devaluación.



En octubre, el 28% de los encuestados por RADDAR, habían pedido un domicilio; en febrero, ya son el 37%, dejando ver la tendencia de crecimiento y que este fenómeno es fundamental en la solución al problema; solo RAPPI, aumentó el tamaño de los domicilios en Colombia más de un 5% el pasado.



Este cambio y, los de estudiar en línea o reunirnos en videollamadas, nos demuestra el poder del internet en estos momentos, los beneficios de los cambios tecnológicos que hemos tenido, el enorme poder de los servicios públicos, las ventajas de los alimentos procesados saludables, del sistema de salud que tenemos y hasta la banca; recordándonos, que por años estaban haciendo las cosas bien, y no hacíamos sino criticarlos.



Aún no sabemos bien que puede pasar, pero no será tan duro como parece, ni tan suave como algunos deseamos. Todo va a cambiar, pero nada va a desaparecer. Esa es la verdad.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar.

camiloherrera@raddar.net