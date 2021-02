Rebaño 2024

El tema de la vacunación comienza a dejar ver sus complejidades. El primer gran reto era lograr la vacuna, y se sabia de antemano que los retos siguientes eran la producción, la distribución y la vacunación, los cuales vienen con muchos “asteriscos” en el proceso.

Las vacunas aún están revisión y algunas se muestran más prometedoras que otras, pero no se sabe del efecto del largo plazo de ninguna, lo que ha causado – con otras cosas, que muchas personas del mundo no se quieran vacunar, pese a lo loco que esto suena.



Producir un bien no es fácil, y tener insumos para hacer algo nuevo, a niveles de miles de millones de unidades producidas en poco tiempo, es un reto titánico, como ya nos estamos dando cuenta.



El informe “Coronavirus vaccines: expect delays” de The Economist, muestra el problema: ante la crisis muchos países salieron a precomprar vacunas a las farmacéuticas, tiendo hoy por hoy ordenes por más del 200% de su población, ya que no sabían que empresa tendría éxito; situación que hace que muchos gobiernos estén en una situación difícil y las farmacéuticas peor, porque deben cumplir con lo acordado, ya que estos países financiaron el proceso de investigación de las vacunas y deben ser lo primeros en tenerlas; lo cual causa un debate moral en el mundo, porque se destapa la inevitable condición financiera del proceso: por más que se quiera un equilibrio global, esto no se dará, porque más allá de las buenas intenciones, primero está la población de los países que financiaron el proceso.



En adición a esto, ya se sabe que no han podido cumplir con los tiempos de producción propuestos y los gobiernos no están preparados para poner vacunas por miles diariamente, porque es simplemente imposible: para cubrir 50 millones de personas en un año, se deben vacunar 136 mil personas al día.



Ya el gobierno nacional puso una fecha para comenzar la vacunación, y esto puede que alivie la sensación de incertidumbre sobre el tema, más llevar a cabo la tarea en su totalidad necesitará más que una buena ejecución local y sobre todo lograr cambiar la posición del 40% de los colombianos, que aún no desean aplicársela.



Para que esto se comprenda, es recomendable comenzar a divulgar con más fuerza los indicadores correctos, como la cantidad de casos activos y no los casos acumulados, porque queda la idea que millones de personas están contagiadas, cuando no son más de doscientas mil.



Caímos en la falsa esperanza de la vacuna, como dijo Gustavo Álvarez Gardeazábal, y estamos aterrizando en la realidad de la producción: será lento y los que pagaron por adelantado, tienen la prioridad. Por eso debemos prepararnos para tener el mundo vacunado por allá en 2024, así esto no sea lo que queremos.



Camilo Herrera Mora

Presidente de la junta directiva de Raddar.

camiloherrera@raddar.net