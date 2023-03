Reformemos

Con las propuestas de reformas, cada vez más colombianos hablan de políticas públicas, salud, pensiones, empleo, impuestos, paz total, sus deberes y derechos, dándose cuenta que tenemos buenos sistemas de seguridad social que nos protegen y que, si bien pueden ser mejorados, no deben ser destruidos.



Esto es muy importante porque que nos estamos dando cuenta que lo que hemos construido como sociedad es tan valioso, que hay que defenderlo, poniendo en la mesa temas difíciles como el centralismo, la población rural y de la periferia, las necesidades de los adultos mayores, la equidad de género y otras dimensiones que debemos abordar y solucionar.

Nuestros indicadores sociales muestran tres grandes problemas que nos ponen a pensar como mejorar las condiciones de las poblaciones más vulnerables: desempleo, concentración de ingreso y casi el 40% de la población en pobreza monetaria en 2021.

Todos vinculados a la misma cosa: al ingreso y empleo de las personas, porque en cobertura de salud, educación, vivienda, servicios públicos y uso de otros servicios sociales, sólo el 16% de la población no tenía acceso a esto y estaba en pobreza multidimensional (2021).

Aumentar el ingreso de los hogares, distribuirlo mejor y lograr que las personas tengan un trabajo termina siendo el objetivo natural de las políticas que el Estado y el sector privado deberían estar promoviendo; esto implica que las personas estén dispuestas a trabajar, a pagar impuestos y formalizarse, lo que es un gran reto porque nos hemos acostumbrado a subsidios, incumplimiento de las normas y a abusar del sistema en muchos los sentidos.

Febrero fue un mes con noticias duras para los hogares, donde el gasto se sigue contrayendo, la creación de empleo pierde su dinámica y la noticia es que los bancos bajan las tasas de interés de las tarjetas de crédito, buscando ayudar a los hogares desde el sector privado, en línea con los esfuerzos del gobierno.

Para mejorar el ingreso de las personas, debemos mejorar su educación y sus motivaciones laborales, pensando en cómo ayudar a cumplir el proyecto de vida de las personas y no en darles un trabajo o un empleo. Este reto significa también, ayudar a quienes ya no tienen la edad de hacerlo con un ingreso solidario (no una pensión, porque son cosas diferentes) y así equilibrar un poco más la balanza en nuestra sociedad. Estas reformas parecen estar encaminadas en este sentido, pero también parece que quieren devolvernos a la década de los ochenta, donde el rol del Estado era tan grande, que no podía cumplirlo.

Reformar tiene dos posibles definiciones: volver a hacer o mejorar lo que ya existe (evolucionar), y la segunda nos da la oportunidad de ampliar la oferta de servicios sociales y generación de empleo a donde no hemos podido hacerlo sin destruir donde ya hemos avanzado. Ese es el reto.

Camilo Herrera Mora

CEO Raddar