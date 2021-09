Robar la vida

“Lo mataron por un celular”, desafortunadamente ya es una frase común de escuchar, y al ver que la vida sigue perdiendo frente a cuidar o robar un aparato, queda una pregunta inocentemente dura: ¿qué es un hoy un celular?

Por el celular pasan muchas cosas, no sólo llamadas -como originalmente fue concebido, sino chats (sociales y privados), redes sociales, se toman y guardan fotografías (recuerdos y vanidades personales); tiene números telefónicos que valoramos como tesoros, desde el teléfono de nuestra madre que ya no nos sabemos, hasta el de la persona que en secreto admiramos, pasando por contactos de trabajo y amigos.



En el chat tenemos grupos que son como reuniones con amigos, compañeros con los que ya nos es muy difícil vernos y hemos logrado seguir en contacto, en un diálogo de memes y posiciones políticas. En esa misma aplicación guardamos conversaciones que son una máquina del tiempo, porque nos permiten volver a la leer bellas palabras que ese alguien nos dijo (u oírlas, también).



Esa máquina no sólo es un espacio de comunicación, sino que es nuestra nueva memoria donde están miles de datos que preferimos dejar de memorizar como teléfonos, direcciones, cuentas bancarias e incluso documentos legales; y si a esto sumamos, que hay apps transaccionales como Rappi, bancos, Cinecolombia y otras, básicamente no es solo nuestra libreta de apuntes, álbum fotográfico, calendario, recordatorio de cumpleaños, seguimiento de salud, sino nuestra billetera.



Si, el gran riesgo de tenerlo todo en un solo lugar, es que incluso estemos dispuestos a dar la vida por una máquina, que realmente es una ventana a nuestra vida digital, nuestro ego, pasado, futuro, relaciones y esperanzas.



Esa vida que puede dar más alegrías que la física, que está llena de noticias duras, mientras que en los megas encontramos la calma y la aclamación que necesitamos según sea el momento.



Tristemente esto lo explica todo: porqué alguien esta dispuesto a robar un celular por hambre, para tenerlo, por envidia, para revenderlo o para trabajar en alguna aplicación, y porque que las personas están dispuestas a defenderse del robo poniendo su vida física en riesgo, al serle arrebatada su vida digital y en muchos sentidos su libertad y su intimidad.



Es fácil tener un backup de todo esto y quizá es hora de pensar que debería ser obligatorio para los operadores celulares, con el fin de proteger esa propiedad de las personas: la de su vida digital, móvil, libre, global e íntima, causando que al robar un celular solo se robe una maquina costosa y no las memorias, deseos y esperanzas de una persona.



Reflexión: Ayer Google cumplió 23 años. Si suponemos que una persona comienza a buscar cosas en internet a los 5 años, significa que el 47% de los colombianos que tienen 28 año o menos, siempre han tenido este buscador.



Camilo Herrera Mora

Fundador de Reddar.