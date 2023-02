¿Sabemos si crecemos?

El año comenzó duro. Los hogares no vieron aumentado su ingreso de manera importante, las empresas siguen esforzándose para evitar subir precios y comienza el impacto de la reforma tributaria, alzas de arriendos y útiles escolares.

Posiblemente marzo será el comienzo de la guerra de promociones. Las empresas y el comercio tienen inventarios creciendo, la capacidad de compra de los hogares esta castigada por los alimentos y el servicio de deuda que crece más o menos al 34% anual, reduciendo el ingreso disponible de muchos hogares. Esto no es inesperado y puede ser el comienzo de una buena noticia: el freno de la inflación.



La inflación tiene un riesgo alto, no sólo el del freno de la demanda, sino que muchos empresarios y comerciantes se pueden “acostumbrar” a altos crecimientos de sus ventas en pesos (y no en unidades), sacrificando margen y clientes. Jaime Jaramillo, codirector del Banco de la República, en un foro de Camacol la semana pasada nos recordaba este fenómeno del “enamoramiento” de la inflación y sus devastadores efectos.



El aumento de los salarios fue heterogéneo, porque a los que están vinculados al salario mínimo, los beneficio el aumento del 16%, a otros el aumento va desde 0% hasta 16%, según las condiciones de contratación, su formalidad y el esfuerzo que las empresas pueden hacer, a lo que hay que sumar el impacto tributario en ingresos medios y altos, que reduce más la capacidad de compra.



El escenario es difícil y el indicador del salario mínimo real (quitando la inflación), seguirá siendo un mal indicador de la capacidad de compra de los hogares, porque representa a muy pocos y la inflación promedio no es la que ellos sienten. Es necesario que comencemos a pensar en un esquema de indicadores líderes que nos cuente mejor la historia de lo que está pasando, donde el Dane debe aportar mucho en el tema demográfico, ya que cada vez es más necesario saber cuántas personas hay en el país, por la migración que hemos tenido; afortunadamente en la cabeza de la institución hay personas expertas en el tema en este momento.



No sólo debemos ver los cambios en inflación, sino en ingresos, salarios, tasas de colocación y el tamaño de la población. Si esta crece por llegada de más venezolanos, podemos pensar fácilmente que le estamos vendiendo más a los mismos clientes, sin ser eso cierto y llevarnos a tomar decisiones que nos alejarían de nuestros clientes que hemos servido por años.



Hoy debemos pensar por qué crecemos o por qué no, en dónde crecemos y en dónde no, y si seguimos ayudando a nuestros clientes. Es el momento del seguimiento de datos frecuentes (mínimo, mensuales) y por persona, para entender la realidad de cada uno de nuestros clientes y no la suma de los mismos. Ahí estará el secreto del crecimiento en 2023.



Camilo Herrera Mora



CEO de Raddar.