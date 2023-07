Tumbando mitos

“El país va mal y las empresas ganaron mucho”, fueron dos grandes noticias de la semana pasada, que pueden asustar y ofender a muchos; más lo que debería es darnos un poco de pena por no entenderlas bien.

El Poll de Invamer –en mi opinión la mejor investigación sociopolítica y cultural continua que hay en Colombia- informó que en junio de 2023 sólo el 19% de los encuestados dicen que el país va bien. Cifra brutalmente desalentadora, porque se afirma que el 70% dice que vamos mal.



La cifra sería terrorífica sin conocer el pasado: históricamente, ese ha sido el dato. En los últimos seis años, el 70% de las personas dicen que el país va mal. En los últimos 18 años, el 54%: siempre la mayoría dice que el país va mal.



Esta es una carga cultural muy compleja que tenemos los colombianos. Quizás viene de la quejadera en la que andamos; quizás por los políticos que para posicionarse siempre hacen oposición a todo lo que se haga, o incluso porque las personas prefieren decir que las cosas van mal para autojustificar su propia realidad y mediocridad, o todas al tiempo. Lo cierto es que si a un costarricense le preguntan cómo va, el dice “pura vida” y nosotros decimos “ahí vamos”. Tenemos que encontrar la manera de cambiar esto.



Al mismo tiempo, la Superintendencia de Sociedades publicó su informe de 1.000 empresas, donde se puede ver un crecimiento en los ingresos de estas empresas del 34% y esto se convierte en un argumento político (completamente torpe y equivocado) para decir que los empresarios ganaron mucho el año pasado. Es tan frustrante e indignante ver cómo, por la necesidad de tener la razón, muchas personas usan mal los datos para justificar sus puntos de vista, que hay días que uno pierde la paciencia leyendo publicaciones en redes sociales que desinforman e idiotizan a la gente.



No todas las empresas aumentaron sus ingresos en un 34%, es porque incluye a la minería y esto fue en un entorno de un aumento de costos de más de 20% y con márgenes sobre los ingresos que no superaron el 5% (sin contar minería), cosa que la gente no sabe, no entiende y no quiere entender: los empresarios ganan poco con lo que hacen y, fuera de eso, no reparten ni la mitad de sus utilidades, sino que las usan para crecer, según un avance de un estudio que estamos realizando en Raddar con Laura Sofia Olaya. Es desesperante como la gente dice cosas sin saber lo que dice.



Así, es difícil decir que el país va mal (70%) si las empresas crecen (34%) y dan empleo. Más los mitos son claros: el país siempre va mal y a “los empresarios les va bien”, cuando de verdad debemos preguntarnos: ¿Por qué sentimos que vamos mal, si cada vez estamos mejor y a más personas les va bien?



CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar